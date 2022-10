Quilmes debuta ante un viejo conocido y en un estadio muy querido

Quilmes debutará este domingo a las 20 horas en la temporada 2022/23 de la Liga Argentina de Básquetbol. El rival será un viejo conocido, Pico Football Club y el escenario, uno muy ligado a los sentimientos Quilmeños: el estadio de Once Unidos .

En la previa del primero de los cinco partidos de local que afrontará el “Cervecero” en el arranque, uno de los referentes, Gregorio Eseverri , dijo en diálogo con Ahora que “llegamos muy bien al debut, que se dará en el marco de un regreso muy esperado de la gente al Once Unidos”.

“Hicimos una buena pretemporada física, técnico y táctica. Trabajamos mucho las propuestas del cuerpo técnico. Hicimos un gran laburo y lo queremos plasmar en el partido”, apuntó el “Goyo”.

“Me encanta el armado del plantel. Tenemos una variante de jugadores y de opciones muy buenas, hay experiencia, jugadores identificados con el club y jóvenes. Lo que se vio en el amistoso con Peñarol lo queremos trasladar a todos los partidos”, refirió el oriundo de San Nicolás.

eseverri.jpg

“Volver al Once Unidos es muy copado para todos. Cualquier jugador que le preguntes, jugar en un estadio que se viene abajo y la gente alentándote, es una experiencia tremenda. Tuve la suerte de vivirla y me pone muy contento. Esperemos poder contagiar a la gente desde adentro de la cancha”, reconoció quien tuvo dos pasos anteriores por el “Cervecero”.

“Mi regreso se da en un momento muy bueno de mi vida personal y deportiva. En lo familiar hemos tenido algunas situaciones tristes recientemente, de las que estamos tratando de salir junto a mi esposa. Volver a la ciudad es una alegría muy grande. Nos gustó mucho la propuesta y es algo muy lindo estar nuevamente con la camiseta de Quilmes”, contó el alero de 35 años.

“Con el entrenador hablé antes de la concreción del contrato, me comentó sus ideas sobre lo que pretende de mí. Afuera de la cancha ya sé lo que tengo que hacer, cómo debo ayudar a un equipo con tanta tradición como Quilmes. Con Junior (Cequeira) somos los experimentados del equipo”, apuntó el nicoleño sobre su rol.

“Dentro de la cancha, no tendré un rol distinto a lo que hice en mi carrera. Hoy en día, correr como un loco ya no lo hago, tengo más lectura, más tiro de tres puntos y control de juego”, reconoció.

Sobre la localía de Quilmes, un dato a tener en cuenta es que no siempre será en Once Unidos. Gracias a un acuerdo entre ambas instituciones, lo hará los domingos siempre y cuando la entidad Verde y Blanca no tenga ocupado el estadio.

El domingo 23, por ejemplo, el choque con Pergamino Básquet se jugará en el Polideportivo “Islas Malvinas”, al igual que la mayoría de los cotejos de Quilmes como local.

Después de la presentación recibirá a Deportivo Viedma (martes 18/10), La Unión de Colón (viernes 21/10), Pergamino (domingo 23/10) y Ciclista Juninense (domingo 30/10).

El plantel

4: Francisco Arraiz

5: Gregorio Eseverri

6: Axel Marino

7: Luciano Ravera

8: Gerónimo Calcaterra

9: Ezequiel Dupuy

10: Luis Cequeira

11: Jerónimo Barrionuevo

12: Tomás Nally

13: Thiago Ghietti

14: Agustín Ecker

15: Leonel Luna

José Luis Marich (Juvenil)

Entrenador: Luis Fernández

Asistente: Francisco Erdocia

Asistente: Guido Lombardi

Asistente: Mariano Pinto

Preparador físico: Sebastián Maffía

Utilero: Matías Paso

El resto de los partidos

Sábado 12/11 vs. Pilar (V)

Lunes 14/11 vs. Zárate (V)

Jueves 17/11 vs. Villa Mitre (L)

Domingo 20/11 vs. Del Progreso (L)

Martes 22/11 vs. Lanús (L)

Viernes 25/11 vs. Gimnasia (L)

Domingo 27/11 vs. Parque Sur (V)

Lunes 28/11 vs. Rocamora (V)

Jueves 8/12 vs. Estudiantes (L)

FOTOS: Infoliga y Doble Marplatense.