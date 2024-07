Reemplazaron la gigantografía de Dibu Martínez por su atajada más memorable

En este caso, se usó una fotografía de su atajada memorable, cuando quedó mano a mano con Kolo Muani, en el tiempo suplementario de la prórroga de la final del Mundial de Qatar 2022. Y reemplazó una imagen de la primera Copa América donde vistió los colores albicelestes.

La renovación del homenaje al marplatense más querido, bajo el arco ubicado en dicha intersección, responde al desgaste de estar a la intemperie, ya que la imagen se deterioró y perdió tonalidad. Sin embargo, no fue vandalizada y hay un cuidado notorio por su valor simbólico.

Esta atracción se sumará a los atractivos de las vacaciones de invierno, y será un imán para marplatenses y turistas.

Con suspicacia, aparecieron una serie de carteles sobre la Diagonal “Alberdi Sur” que renombran dicho corredor como la “Diagonal Dibu Martínez”.

Los recuerdos de su primer entrenador

El primer DT del Dibu Martínez, Jorge Peta, se emocionó tras la consagración del bicampeonato con la Copa América, y recordó sus pruebas fallidas en River y Boca, y su ingreso a Independiente.

“Entrenábamos en una plaza sin arcos”, recordó el entrenador de arqueros, en diálogo con el móvil de Canal 8, al tiempo que elogió su actitud y temperamento.

También reveló que algunos partidos jugó de 9, pero declinó sus intenciones para ser finalmente arquero.

Roberto Peta habló sobre el fuerte temperamento del Dibu y recordó que, al llevar a un chico a probarse desde Mar del Plata a Buenos Aires, siempre tenían que prepararlo para la posibilidad de no ser seleccionado. Con el actual arquero del Aston Villa no era así: “Me decía que en algún club iba a quedar. Era de mente muy fuerte”.

Peta también reveló que en los entrenamientos Emiliano se aburría en arco, así que le hacían patear tiros libres y penales. “Un día llegamos a una final contra Kimberley que se jugaba en Independiente de Mar del Plata. Pateó primero y reventó la pelota en el travesaño, pero después nos salvó porque atajó tres penales”.

El recuerdo de Dibu Martínez de su atajada más famosa

"Cuando estaba por patear… yo trabajé con arqueros alemanes, ingleses y sudamericanos. Los alemanes suelen quedarse con las manos arriba y son más ‘robóticos’, los ingleses se estiran todo lo que pueden, y los sudamericanos tratan de adivinar", dijo el jugador de Aston Villa.

Y agregó: "Entonces pensé, si trato de adivinar y adivino mal, perdemos la Final del Mundo, si hago como los alemanes no voy a llegar al costado, y si me estiro no cubro todo lo que me gustaría… cuando estás ahí hay que tomar una decisión. Lo trabajamos un montón".

"Yo iba en diagonal, y como veía el punto de penal sabía exactamente dónde estaba el arco, sabía que si cruzaba se le podía abrir mucho, entonces sólo le quedaba el primer palo. Puse mi mano y pierna bien fuertes, y pedí por favor que me pegue, mi cara directo a la pelota. Solo quedaba rezar", completó el Dibu Martínez a dos años de la consagración con la Selección Argentina en Qatar 2022.