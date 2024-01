Rivales y formato definidos para Kimberley y Quilmes

La fase regular de la tercera categoría del básquet argentino comenzará el viernes 23 de febrero y se extenderá hasta fines de mayo, cuando comience la etapa de postemporada.

Los equipos participantes de la edición 2024 de La Liga Federal fueron divididos demográficamente en siete conferencias: Sur, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Metropolitana, Litoral y Centro. Todas ellas contarán con dos divisiones internas a excepción de la Metropolitana, que contará con tres.

En primer lugar, el formato de disputa de la fase regular será igual para todos: partidos ida y vuelta ante los rivales con los que compartan conferencia y grupo, totalizando entre 10 y 18 partidos cada uno según la cantidad de equipos por grupo.

Una vez finalizada la fase regular comenzará la etapa de postemporada con cruces entre grupos según posiciones finales en sus respectivas tablas. De ellos saldrán los cuatro representantes de cada conferencia en los playoffs inter conferencias.

En la División Sudeste, en el Grupo A, estarán Kimberley, Independiente de Tandil, Quilmes, All Boys de Santa Rosa, Independiente de General Pico, Ferro de General Pico y Atlético Villegas.

En el Grupo B se ubicarán Regatas de San Nicolás, Somisa de San Nicolás, Belgrano de San Nicolás, San Martín de Junín, Los Indios de Junín, Colón de Chivilcoy e Independiente de Zárate.

Ambas zonas cuentan con siete participantes. Los tres mejores de cada una pasarán a los playoffs zonales, mientras que el resto disputará dos series de play in a un juego y con ventaja del mejor posicionado: primero lo harán cuarto contra séptimo y quinto ante sexto. Sus ganadores jugarán con la chance de avanzar como el cuarto mejor de su zona.

Los enfrentamientos entre los grupos serán: 1° zona A vs 4° zona B; 2° zona A vs 3° zona B; 1° zona B vs 4° zona A y 2° zona B vs 3° zona A.

Los mismos serán a tres juegos con formato 1-2 en favor del mejor posicionado. Los cuatro ganadores de esas series pasarán a playoffs inter conferencias frente a los tres representantes del Sur (el mejor de la Sudeste avanzará directo a cuartos de final de conferencia).

FOTO: Planeta Naranja.