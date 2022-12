Scaloni: "Me parece una locura jugar en dos días y poco"

SE VIENE OTRA FINAL Qatar 2022: Scaloni confirmó el sistema táctico, pero no los nombres

"Me parece una locura jugar en dos días y poco, siendo primeros del grupo. No están dadas las condiciones que así sea. Podríamos haber tenido más descanso la verdad", señaló Scaloni con una queja hacia la organización del campeonato.

Sobre el choque contra Polonia, destacó: "No era fácil, había que jugar y ganar contra un equipo que le valían dos resultados. Lo interpretamos de la manera correcta, los jugadores hicieron un partido muy bueno, completo. Se busca que el equipo se encuentre y a veces las cosas no se dan, pero no dejan de intentarlo y al final da sus frutos".

De cara al próximo encuentro por los octavos de final, el técnico fue tajante: "El que piensa que Australia será fácil está equivocado. Cuando jugas un mundial y representas a tu país te multiplicas".

"No somos favoritos a nada, somos un equipo difícil. Vamos a dar pelea, pero pensar que porque ganamos hoy vamos a ser campeones es totalmente errado, no corresponde. Si es verdad que jugamos un buen partido, hay que quedarse con eso", sintetizó.