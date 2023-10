Sclavi, de Mar del Plata al mundo: la historia del autor de un try clave para Los Pumas

Joel Sclavi fue clave en el histórico triunfo de Los Pumas sobre Gales por los cuartos de final del Mundial de Rugby. El pilar marplatense tiene una historia muy particular y ligada fuertemente al club Pueyrredon, donde llegó a los 15 años sin saber nada del deporte de la “ovalada”.

Al terminar la práctica, juró no volver más. Pero, afortunadamente, regresó y trabajó duro hasta convertirse hoy en un Puma y ser determinante para el equipo en el Mundial.

Quizás esos primeros pasos sean el reflejo de lo que sucedió en el Mundial, ya que Joel entró en el partido debut ante Inglaterra y se lesionó en la zona de las costillas, por lo cual no pudo jugar ante Samoa. Volvió como titular ante Chile y este sábado tuvo su momento soñado.

Sclavi, de origen humilde, pasó su infancia en el barrio Libertad, Cerrito Sur y Parque Camet. A los 15 años, Roberto Mesquida, su profesor de matemática de la Escuela N° 61, lo convenció para ir a Pueyrredon. Su enorme físico llamaba mucho la atención.

El club fue su segundo hogar y se transformó en algo fundamental para la adolescencia del marplatense. “Me gustó porque la pasaba bien, más que por el juego. Me sirvió para desconectarme de otras cosas. Si empezábamos a entrenar a las 12, a las 9 ya estábamos ahí. Me atrapó esa vida, los amigos y las enseñanzas que te dejan los más grandes”, explicó en un perfil publicado hace unos años por el diario La Capital.

En poco tiempo, Sclavi entendió las reglas de juego, ganó resistencia y se destacó mucho en la categoría 1994 que se consagraría campeona del torneo de la Unión de Rugby de Mar del Plata en la división Menores de 17 tras derrotar en la final a Mar del Plata Club con dos tries del “Toro”.

Desde los 18 a 20 años, jugó en el plantel superior de Pueyrredon mientras trabajaba en una empresa de colocación de cámaras de seguridad. No tenía en su cabeza ser rugbier profesional.

En el 2015 le llegó la primera oportunidad en el exterior y, con el empleo garantizado para su regreso, partió a jugar a Gernika de España, un rugby semiprofesional.

En la División de Honor mostró un gran nivel. Eso fue un trampolín para recibir una propuesta superadora en el PAU del Top 14 de Francia. Luego dio un paso atrás que significó un nuevo impulso para su juego y formación: disputó dos temporadas la PRO D2 (segunda división del rugby francés) en Soaux-Angouleme, donde volvió a tener muy buenos rendimientos.

Su crecimiento no se detuvo más. Se sumó al Agen del Top 14 y, en 2020, firmó contrato con Jaguares, para el que jugó seis partidos en el Súper Rugby hasta la cancelación por el Covid, refirió el medio marplatense.

En 2021 fue adquirido por Stades Rochelais, donde escribió la página más gloriosa del club. Pero esa historia no comenzó bien. Porque, a su llegada, le apareció un problema en la cervical -que jamás había percibido- en la revisión médica. Según el primer diagnóstico, no iba a poder jugar más al rugby. Pero después el médico del club le explicó que se podía operar para -en caso de salir todo bien- continuar su carrera. La intervención le demandó varios meses de recuperación. Pero se preparó para volver más fuerte que nunca. Dos años después, vivió una tarde de gloria en Marsella tras apoyar un try clave en la victoria de Los Pumas sobre Gales.

FOTOS: Florencia Di Sciascio - Prensa URMDP 2014