Se conocieron los resultados de los estudios a Lionel Messi tras la lesión sufrida en Inter Miami

Mientras Lionel Messi afronta su jornada de descanso y se dispone a sumarse a las prácticas de Inter Miami este viernes, la información que se maneja en torno a la molestia muscular de La Pulga brinda una total tranquilidad. Es que a la espera de la confirmación de los resultados de los estudios a los que fue sometido el capitán argentino, se informó extraoficialmente que no sufrió una lesión muscular en el duelo ante Toronto FC.

“#Messi Atención!!! Alivio en el mundo Leo!! Messi paró a tiempo. Se adelantaron los estudios por imágenes, y NO hay lesión en la vieja cicatriz del posterior derecho. De esta manera el capitán está en carrera para la final del miércoles”, fue el mensaje que compartió en Twitter el periodista Federico Bueno , quien sigue el día a día del Inter Miami, y que luego ratificó dicha información en la señal deportiva ESPN.

“Me acalambré”, contestó el argentino a un rival cuando se retiraba anoche del campo de juego del DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, a los 37 minutos de partido. Por esa misma dolencia, Lionel Messi había quedado fuera del partido de Argentina con Bolivia en La Paz, el martes 12, y tampoco viajó el pasado fin de semana a Atlanta para afrontar un compromiso con Las Garzas por la liga estadounidense.

De esta manera, como lo había adelantado Gerardo Martino en la conferencia de prensa posterior a la goleada ante Toronto FC por la fecha 33 de la MLS, el capitán argentino tiene serias chances de disputar el duelo decisivo de este miércoles ante Houston Dynamo por la final de la US Open Cup. “En principio, es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes con las que vino de la selección argentina (jugó ante Ecuador por Eliminatorias) no tenía lesión muscular. Nosotros lo preservamos por esa misma cicatriz y yo creo que sigue siendo lo mismo, pero lo estoy diciendo más por una conversación con él. Hay que esperar, quizás ser más cautos de lo que estoy diciendo y determinar en los próximos días cómo continuamos”.

“Entendimos que estaban aptos, también ellos entendieron que estaban aptos para jugar. Y por lo que hablé con los dos, las molestias refieren a las molestias anteriores. No es algo nuevo ni más grande que lo que tuvieron. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día”, continúo el Tata, quien además se refirió a la molestia muscular de Jordi Alba, quien también fue reemplazado ante Toronto FC.

Así las cosas, Inter Miami apunta a recuperar a su máxima figura para la final del próximo miércoles ante Houston Dynamo por la US Open Cup, que puede significar el segundo título del argentino en el club luego de su coronación en la Leagues Cup. De confirmarse que no hubo una ruptura fibrilar, Messi no sólo quedará habilitado para ese encuentro sino que también podrá decir presente para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que Argentina recibirá a Paraguay (jueves 12 de octubre) y visitará a Perú (martes 17).

Sin embargo, del encuentro en el que sí quedaron descartados tanto Lionel Messi como Jordi Alba es el que protagonizará Inter Miami este domingo ante Orlando City en el clásico del Estado, por la fecha 34 de la MLS. “No hay ninguna chance que el domingo vayan a estar y hablo en función de la final de la semana que viene. No, no puedo dar una probabilidad de cuándo volverán y mucho menos con esto que fue reciente. Hay que ir día a día, ver el informe del médico, lo que nos van diciendo ellos, los seguiremos y pensaremos”, aseguró el Tata Martino.

Inter Miami quedó en la 13° colocación de la Conferencia Este con 31 puntos y acortó las distancias con DC United (igualó ante Atlanta United) a solo cinco unidades con un partido menos. Cabe recordar que su contrincante ocupa la novena ubicación y debería jugar un partido con el octavo (por el momento sería Montréal) por un lugar en los Playoffs de la MLS.

Sin embargo, la nueva preocupación es el estado físico de Messi.

La seguidilla de encuentros de Messi en Inter Miami.

Tras la final del miércoles 27 de septiembre ante Houston Dynamo como local, la alegría por el trofeo o la frustración de una derrota deberá ser asimilada rápidamente, ya que Inter Miami regresará al ruedo de la Major League Soccer a partir del sábado 30 ante New York Red Bulls nuevamente con el apoyo de sus hinchas en las gradas del DRV PNK Stadium. Días después, viajará a la Ciudad de los Vientos para medirse a Chicago Fire el miércoles 4 de octubre a partir de las 21:30 y finalizará la extenuante seguidilla de partidos el sábado 7 de octubre a las 20:30 ante Cincinnati, puntero de la Conferencia Este y eliminado por este contrincante en las semifinales de la U.S. Open Cup por penales.

A partir de ese momento, y a la espera de que su lesión no sea de gravedad, los caminos de Lionel Messi se bifurcarán y el capitán de la selección argentina deberá tomar una decisión a falta de disputar dos jornadas para el término de la Fase Regular. Luego de chocar con Cincinnati, el 10 podría ser convocado por Lionel Scaloni para los partidos de las Eliminatorias ante Paraguay (jueves 12 de octubre) y Perú (martes 17). Un día después, el miércoles 18, Inter Miami debería enfrentar a Charlotte en el DRV PNK Stadium por un compromiso pendiente de la fecha 27 y los tiempos no darían para que el astro pueda decir presente en todos los partidos. Su último cruce de conferencia sería el sábado 21 ante el mismo rival en Carolina del Norte.

LOS 5 PARTIDOS EN 14 DÍAS DEL INTER MIAMI

MLS - Fecha 34: Orlando City vs. Inter Miami, domingo 24 de septiembre desde las 20:30

Final U.S. Open Cup: Inter Miami vs. Houston Dynamo, miércoles 27 de septiembre desde las 21:30

MLS - Fecha 35: Inter Miami vs. New York Red Bulls, sábado 30 de septiembre desde las 20:30

MLS - Fecha 36: Chicago Fire vs. Inter Miami, miércoles 4 de octubre desde las 21:30

MLS - Fecha 37: Inter Miami vs. Cincinnati, sábado 7 de octubre desde las 20:30

Fuente: Infobae