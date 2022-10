Se realizará un homenaje a Maradona en el Argentino Bar

Quienes quieran asistir al espectáculo deberán comunicarse al teléfono 2235-6887506 para reservar con antelación su mesa. Este homenaje también pretende que cada uno de los maradonianos que concurran al Argentino Bar lo hagan con camisetas, banderas y “trapos” que recuerden la figura del Pelusa de Fiorito.

“Escribo estas líneas y me animo a presagiar que cada construcción discursiva se repetirá hasta el hartazgo, que no escribiré nada nuevo, que no desandaré un camino que otros no hayan transitado, cierto es que resulta una verdadera entelequia pretender algún tipo de originalidad a la hora de contar nuestra profunda admiración por Diego Maradona. Los que amamos al Pelusa compartimos, además, un maravilloso entramado emocional que nos permite desenmarañar un condigo común, una manera única de entender la pasión incondicional por un futbolista que nos alegró la vida. Eso, ni más ni menos. Ese hombrecito con una pelota bordada a su pie izquierdo nos divirtió, nos emocionó, nos permitió compartir la alegría con nuestros seres amados”, explicó Giannotti.

“Diego, el Pelusa de Fiorito, el más humano de los dioses, ese Dios sucio que se nos parece, será eternamente bandera de resistencia dentro y fuera de una cancha. Diego será eternamente un sinfín de rostros, rostros de pueblo”, cerró.