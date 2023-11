Se viene el segundo Diablo Nacional de Independiente

Con más de 50 equipos, divididos en cinco categorías, Primera, Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Sub 10, más de 1000 jugadoras participarán de un torneo pensado para ellas, en dónde jugarán en seis canchas en simultáneo.

Clubes de todo el país dirán presentes este fin de semana en Mar del Plata, para jugar al fútbol en la Villa Deportiva Benedicto Gutiérrez del Club Independiente.