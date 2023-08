Ser como el "Dibu", Soulé y de Martis: ¿Quiénes son los marplatenses que hacen su camino en AFA?

Con los ejemplos del “Dibu” Martínez , Matías Soulé y el más reciente y cercano, Thomas De Martis , una gran cantidad de pibes marplatenses sueñan con convertirse en “futbolistas marplatenses” y trabajan para lograrlo. Muchos están en pensiones, otros viajan para los partidos, pero todos desean lo mismo : triunfar jugando a la pelota. Claro que el camino es difícil y no siempre alcanza con ser bueno en la cancha y responsable afuera.

Sus familias están orgullosas y acompañan esta difícil misión de estar en los clubes “de AFA”. Ahora Mar del Plata se contactó con entrenadores y coordinadores de las distintas instituciones marplatenses donde los pibes que van desde la categoría 2004 a la 2015 dieron primeros pasos para conocer quiénes son sus Embajadores y en donde juegan.

El “Dibu”, ex Urquiza, Talleres y San Isidro, ya se consagró, es campeón del mundo, famoso y reconocido en cualquier parte del planeta. Pero, su camino fue difícil desde que emigró primero a Independiente y después al Arsenal inglés cuando era un adolescente.

messi dibu.png

Soulé, ex Argentinos del Sud y Kimberley, se fue de chico a Vélez, pasó a Juventus, jugó el Mundial Sub 20 y debutó en la Selección Mayor. Y De Martis, el más “cercano” para los pibes marplatenses, la “rompe” a fuerza de goles en Lanús y está en la Preselección Argentina Sub 15.

El delantero salió de River de Mar del Plata, un club tiene además una importante cantidad de representantes conFacundo Vila (Banfield); Gari Manasés (San Lorenzo); Jesús Gómez (Huracán); Thiago Franco (Independiente); Emanuel Sotelo, Mateo Sotelo, Bautista Franco, Amadeo Argañaraz, Esteban Salinas, Jeremías Castro, Jesús Maldonado y Emiliano Cortadi (Estudiantes).

El “Tripero” también tiene como Embajadores a Enzo Pérez (Vélez), Gonzalo Orellana (Boca), Lisandro Zacarías, Agustín López, Laureano Vidal y Santiago Leguizamón (Argentinos Juniors). De Independiente, por su parte, están Benjamín Luengo (Estudiantes de La Plata), Valentín Fumas y Benjamín Luna (Vélez) y Mateo Pesce (River).

Los representantes del club Cadetes que están trabajando sus sueños en AFA son Santino Curto y Renzo Morelo (San Lorenzo), Bautista Gelmini, Thiago Zarategui, Matías Zwicker y Joaquín Marcolini (Tigre) y Valentino Paieta (Lanús). General Urquiza, por su parte tiene a Benjamín Valor, Enzo Smith e Ignacio Cordonier (Independiente).

thomas de martis buena.jpg

De Kimberley están Rodolfo Durante (River), Octavio Mauriño y Thiago Franco (Independiente); Thiago Álvarez (Estudiantes); Agustín Arias (San Lorenzo), Ramiro Luján (Boca), Mateo Peralta (Lanús), Facundo Irigoyenborden (Argentinos Juniors), Tomás Navarro (San Lorenzo) y Mateo Brignani (Talleres de Córdoba).

De Deportivo Norte están Jeremías Lucero (Tigre) y Lautaro Fernández (Defensa y Justicia), mientras que Atlético Mar del Plata está representado por Lucas Romiti (Banfield) y de El Cañón se desempeñan Matías Bianchini, Joaquín Torres y Benjamín Mengoni (Estudiantes). De Once Unidos, el representante es Felipe Farisse (Estudiantes de La Plata).

Quilmes tiene a Nicolás Valiente (Independiente), Simón Cartalá (Vélez) y Lucca Roldán (River). Y Nación a Benjamín Villarroel (Boca), Bautista Villalva y Tiziano Sosa (Argentinos Juniors), Mateo Ledesma (Gimnasia de La Plata, Facundo De Lazzari (Lanús) y Pablo Rodríguez (Vélez).