Tres marplatenses en la lista de Argentina para Qatar

De surgir algún lesionado, se podría sumar a alguien que no figure en esta lista preliminar. Es probable que esta primera lista de Scaloni no se conozca de manera oficial, ya que no es obligatorio y tampoco es necesario que la AFA notifique a los clubes a los que pertenece cada jugador. Sin embargo, el sitio web de publicó 40 de los nombres que la integran.