Triunfo de Peñarol ante Comunicaciones

Sin si figura, Al Thornton, lesionado, el conjunto de Adrián Capelli se apoyó en el aporte clave de Tomás Monacchi con 14 puntos y 6 rebotes. Además, fue vital lo hecho por José Defelippo con 13 unidades y 4 asistencias. Pablo Alderete colaboró con 13 y 9 y Jerome Jordan, ex NBA, aportó 9 unidades en 15 minutos y sigue acoplándose.

Ahora, el “Milrayitas” tendrá descanso hasta marzo debido a las ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial en las que Argentina jugará dos partidos en Mar del Plata.

En marzo el calendario estará cargado: Peñarol jugará el lunes 6 con el duro Obras, el viernes 10 Independiente de Oliva, el domingo 12 con San Martín de Corrientes y el jueves 16 con el puntero Instituto. Después visitará el domingo 19 a Comunicaciones, el martes 21 a Oberá TC y cerrará el lunes 27 de local con La Unión de Formosa.

“En el primer tiempo se nos complicó porque no defendimos del todo bien. No cumplimos las reglas. Y en ofensiva no encontramos buenos tiros, estuvimos medio trabados. Hablamos en el entretiempo, porque teníamos que defender un poco mejor y en ofensiva nos teníamos que pasar la pelota”, declaró Tomás Monacchi luego del partido en diálogo con Doble Marplatense.

Liga de Desarrollo: Los pibes siguen firmes

En la Liga de Desarrollo, donde Peñarol fue campeón en el 2019, la actual temporada viene siendo muy positiva para los dirigidos por Hernán Ferrero.

En el último partido superaron 84-76 a Comunicaciones como locales en el microestadio Domingo Robles para llegar a un récord de 15 ganados y 8 perdidos y quedar quintos en la tabla.

Los destacados fueron Franco Vinciguerra (21 puntos y 7 rebotes) y Facundo Tolosa (21 puntos). Además, Ignacio Bednarek aportó 17 unidades y 9 recobres y Nicolás Chiaraviglio se destacó con 13 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

FOTOS: Demián Schleider – Prensa Peñarol