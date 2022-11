Un marplatense será voluntario en el Mundial de Qatar y estará cerca de la Selección Argentina

Iván Guerrero es otro marplatense que estará en el Mundial de Fútbol de Qatar. No tendrá la misión de defender los colores dentro de la cancha como el “Dibu” Martínez, ni tampoco será de los que viajen como hinchas a vivir la experiencia de estar en la máxima cita futbolística. Pero este verdadero trotamundos, entrenador de básquet de la Selección Mayor Femenina Qatarí , tendrá la fortuna de convivir con el plantel de Scaloni ya que se postuló y fue elegido como voluntario : acompañará a la "Albiceleste" en todos los entrenamientos.

Mientras espera tener las capacitaciones en los próximos días, el joven con pasado en Peñarol reconoció estar “feliz” por la oportunidad. “Es increíble. Me llamaron para preguntarme si quería estar con la Selección Argentina, en los entrenamientos, y le dije que sí, obviamente. Esto es hermoso. Cuando me lo confirmaron se me paralizó el corazón”, contó en contacto con Ahora Mar del Plata.