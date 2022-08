Desaparición de Lorena Albornoz: "Creemos que la amiga psicológicamente la está reteniendo"

"Hace 15 días que no está mi señora y estamos esperando que la fiscal mueva el expediente. No tuvimos ni una reunión con ella. Mi mujer tenúa un cáncer galopante y se decaía un montón pero los análisis se los hacía todos", expresó Javier Carraro, marido de Lorena.

Una de las hermanas de Albornoz apuntó contra una de las mejores amigas de la mujer. "Estaba deprimida, el cáncer era terminal y estaba angustiada. Creemos que la amiga psicológicamente la está reteniendo, ya son dos semanas, mi hermana ama a la familia, todos la estamos ayudando", explicó Estefanía.

image.png

Y denunció: "Creemos que esta mujer la está reteniendo, declaró distintas versiones. No entendemos cómo no registran los celulares. Han ido a la casa de la mujer, pero ahora nos hizo una restricción donde no nos dejan pasar a preguntarle. No entendemos cómo la policía no allana la casa. Fue la última que tuvo contacto con ella".

El martes 26 fue la última vez que vieron a Lorena por el barrio Las Dalias, donde ella vive junto a su familia. Cuando se fue de su casa, Lorena vestía un pantalón blanco con rayas negras y una camperita gris. Horas más tarde, envió un mensaje de texto a su hija dándole a entender que tenía pensado suicidarse en el mar, en la zona de Beltrán y la costa, donde se movilizó la familia seis días después.

"La única que sabe es la amiga, sabe dónde está mi mujer, también lo saben las hijas. Ella sabe dónde está", dijo Carraro.

Albornoz mide 1,50, tiene tez morena, ojos marrones oscuros, cabellos largos lacios oscuros y es de contextura física robusta. No posee tatuajes, ni piercing y tiene una cicatriz en la zona abdominal.