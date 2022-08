Desde el Congreso, CFK hizo su defensa judicial y política por la causa "Vialidad"

Allí, CFK cargó contra la condena del fiscal Diego Luciani y del fiscal Sergio Mola sobre ella, que la incrimina de dirigir una asociación ilícita que desviaba fondos de la obra pública. Es la que se conoce como la causa "Vialidad".

En su discurso, realizado desde su despacho en el Congreso de la Nación, CFK se defendió no solo de manera judicial sino también política. De hecho, la presidenta de la Cámara de Senadores acusó a los representantes del Ministerio Publico de seguir “un guión”, “una ficción”, creada por la oposición y por medios de comunicación.

“Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, señaló Kirchner.

Cristina Kirchner habla tras el pedido de condena de los fiscales de la Causa Vialidad

“Me quedé corta cuando dije que la sentencia ya está escrita porque cuando llegamos al Gobierno nos enteramos lo que hicieron desde la mesa judicial en el anterior gobierno y el sistema de espionaje que montaron desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y la Gestapo para los dirigentes sindicales en La Plata", disparó.

Además, CFK hizo referencia a los mensajes de texto que utilizó Luciani y Mona para probar el vínculo que tenía la Vicepresidenta con Lázaro Báez. Según sostuvieron los fiscales en la denuncia, las conversaciones extraídas legalmente del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas José López prueban no sólo los beneficios a los que accedió Lázaro Báez como presunto socio ilícito de Cristina Kirchner, sino también una maniobra para "limpiar todo" luego de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015.

La funcionaria contrapuso: “Mi sorpresa cuando ingreso a las 9 mil páginas es que Lázaro Báez, que sería socio o asociado ilícito mío, de José López, del arquitecto De Vido y de no sé quién más, tiene un mensaje el 8 de octubre de 2014, otro entrante en julio de 2015 y uno del 1° de diciembre de 2015″.

Como contraste, la Vicepresidenta leyó una larga lista de diálogos de López con los empresarios de la construcción Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez, también adjudicatarios de obras públicas durante su mandato al frente del Poder Ejecutivo. Al leer uno de esos intercambios, CFK ironizó: “ La que me siento muy boluda soy yo”.

image.png

Caputo además de ser uno de los empresarios de la construcción más importante del país, es reconocido por el ex presidente Mauricio Macri como “un hermano de la vida”. Además, mantiene relaciones fluidas con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Gutiérrez es una de las cabezas del Grupo Farallón, otra compañía dedicada al mismo rubro.

“El trato de familiaridad con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez no la veo con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado, pero quien ha considerado que esto es delito son los fiscales Luciani y Mola. ¿No les llamó la atención esta familiaridad a los fiscales y a los jueces?”, se preguntó Cristina Kirchner.

Los mensajes presentados incluyen diálogos sobre trámites y pagos vinculados a obras públicas. Pedidos de encuentros y comidas, además de algunas cuestiones personales que denotan cierta cercanía en el trato. “No estoy horrorizada, sólo estoy marcando cuáles son los criterios de Luciani y Mola”, enfatizó CFK.

Cristina Kirchner también hizo hincapié sobre un mensaje del ex presidente de la Cámara Argentina de Construcción, José Chediak, que insistió en pedirle un encuentro a José López para hablar del “tema presupuestario” y del bono “asfaltos”.

Además, aseguró que la Justicia nunca se interesó en investigar el origen de los 9 millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas López intentó esconder en un convento. La vicepresidenta asoció los fajos termosellados encontrados en los bolsos al empresario Jorge Sánchez Córdova, según CFK, un aliado de Mauricio Macri y Daniel Angelici en la Comisión Directiva del club Boca Juniors.

“Comodoro Pro no lo investigó. No lo hicieron porque no les convenía: ¡Los 9 millones de dólares que le pagaron al Secretario de Obra Pública era de ellos, los macristas! No tengo dudas. ¿Ahí no hubo asociación ilícita?”, disparó.

“Este partido judicial no sólo nos estigmatiza a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarnos... sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo”, introdujo.

“No sabemos donde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada; no sabemos del soterramiento, no pasa nada”, dijo.