Despiden a empleados del rey Carlos III en plena ceremonia

Sin embargo, lo más chocante de la situación es que la notificación sucedió en pleno servicio de acción de gracias a la Reina, en la calle St Giles de Edimburgo.

Entre los cargos de aquellos que pronto pueden quedar desempleados se incluyen secretarios privados, la oficina de finanzas, el equipo de comunicaciones y el personal doméstico. Muchos de ellos habrían esperado fusionarse en la nueva residencia oficial del Rey, ya que hasta el momento no habían recibido ninguna información al respecto. Esto cambio hace unos días, cuando recibieron una carta de Sir Clive Alderton, ayudante principal del Rey, informándoles la situación.

image.png Clarence House, la residencia real de Carlos III y su esposa Camille antes de la muerte de la reina Isabel II.

“Todos están absolutamente furiosos, incluidas las secretarias privadas y el equipo senior. Todo el personal ha estado trabajando hasta tarde todas las noches desde el jueves para encontrarse con esto. La gente estaba visiblemente conmocionada”, afirmó una fuente a The Guardian.

En la carta de Alderton decía: “El cambio en el rol de nuestros directores también significará un cambio para nuestro hogar... La cartera de trabajo previamente realizada en este hogar apoyando los intereses personales, las actividades anteriores y operativos en el hogar del ex Príncipe de Gales, ya no se llevarán a cabo, y Clarence House se cerrará. Por lo tanto, se espera que ya no se necesiten los puestos basados principalmente en Clarence House, cuyo trabajo apoya estas áreas”.

Por otro lado, dio a saber que el personal que brinda “apoyo y asesoramiento directo, cercano y personal” a Carlos y Camilla permanecerá en su cargo.

image.png El Rey Carlos III y su esposa Camilla.

Sin embargo, todavía no hay una decisión final, y se espera que al personal despedido se le ofrezca un empleo alternativo en otras residencias reales, asistencia para conseguir otro trabajo y una compensación por despido mayor al mínimo legal.

Por su parte, no esta confirmado aún si el Rey y la Reina Consorte vivirán en el Palacio de Buckingham. Se especula que Carlos no tiene tanto agrado por esa residencia, y que solo planea usarla para fines oficiales, mientras su residencia seguirá centrada en Clarence House. A pesar de esto el Palacio de Buckingham seguiría siendo la sede de la monarquía y el hogar oficial del soberano.