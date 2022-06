Detenido con papeles falsos: "Estamos caminando en el aire"

"Es muy complejo para él entender. Es complejo un hecho sencillo, mucho más algo técnico. Tuvimos que hacer un cuarto intermedio, él se abstuvo de declarar por el hecho que se le imputa, que es llevar documentos ajenos. Mañana vamos a continuar para ver si relata algo en relación a cualquier otro hecho", resaltó Seró. Y agregó: "En principio estamos trabajando exhaustivamente para identificarlo. Necesariamente debemos probar que él es quien dice ser".

"Todo es materia de investigación, no tenemos nada. Estamos caminando en el aire", indicó luego el magistrado, cuando fue consultado sobre la nacionalidad del arrestado. El joven seguirá detenido en la Comisaría 1° "por una cuestión procesal, dado que al no tener identificación aparece uno de los principales riesgos procesales, que es la falta de arraigo". Y explicó: "Esto es una medida cautelar, no es siquiera una prisión preventiva. Él está a disposición de la Justicia en ocasión de su declaración indagatoria y hemos hecho un cuarto intermedio por la imposibilidad de comunicarnos".

El sospechoso sería indagado nuevamente el martes a las 13: "Estamos trabajando minuto a minuto".