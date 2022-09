Día clave para la regulación de los foodtrucks en Mar del Plata

En caso de ser aprobada, se pondría fin a un debate que duró más de cuatro años. El proyecto ya fue aprobado en tres comisiones internas.

Del mismo se desprende que la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación y la Subsecretaría de Inspección General, cada una en el ámbito de sus competencias, serán las encargadas de controlar todas las normas.

Además, detalla que "cada uno de ellos debe tener características propias, valorándose su diseño innovador, su sentido estético, su oferta gastronómica, sus criterios de sustentabilidad y su capacidad de abastecerse con autosuficiencia".

Se creará el “Registro Único de Food Trucks” que dependerá de la Secretaría Desarrollo Productivo e Innovación y tendrá una vigencia de dos años para todo el que se anote.

Los propietarios deberán presentar planos del móvil gastronómico, de su instalación sanitaria y eléctrica avalado por profesional responsable. Se incluirán los aspectos constructivos, su capacidad portante y su aptitud para circular en vía pública hasta el sitio de implantación. Es obligatoria la presentación de material fotográfico.

Por otra parte, los lugares que estén en contacto con alimentos deberán ser de acero inoxidable gastronómico y el piso deberá ser de material impermeable, lavable, antideslizante, liso sin porosidad y no combustible.

"El departamento ejecutivo se reserva la facultad de autorizar o no el expendio de bebidas alcohólicas, en caso de autorizarse, se deberá estar inscripto en el Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas (R.E.B.A), de la categoría que oportunamente autorice el organismo de control; en caso de no autorizarse, el rechazo deberá estar debidamente fundado. No se podrá expender alcohol para ser consumido en la vía pública", detalla el proyecto.

Por último, manifestaron que "el habilitado se encuentra obligado a pagar la totalidad de las tasas que graven la actividad".