Día del Metalúrgico: por qué se celebra hoy 7 de septiembre

Fray Luís Beltrán nació el 7 de septiembre de 1784 en la provincia de Mendoza. Fue uno de los primeros en entender que la riqueza mineral del país podía prestar servicios valiosísimos en la lucha por la independencia, favoreciendo la fabricación de armas como fusiles y cañones.

Apasionado por las ciencias, Beltrán volcó su afán en toda clase de oficios (dibujante, bordador, carpintero, relojero, pirotécnico, físico, químico, herrero, médico). Además, fue un militar aguerrido, sumamente valeroso y que jugó un rol importantísimo como fabricante y organizador de la artillería del Ejército de Los Andes, liderado por José de San Martín.

Los trabajadores metalúrgicos tienen grandes historias en el país y en todo el mundo sobre sus hazañas. De hecho, en el campamento mendocino del Plumerillo montó un taller en el que trabajaban por turnos unos setecientos artesanos y operarios a los que Beltrán formaba en el oficio. Allí, donde no había más que la solidaridad y la entrega a la causa revolucionaria del pueblo cuyano, se fabricaba de todo, desde monturas y zapatos hasta balas de cañón, fusiles, vehículos de transporte y granadas. No había campanas de iglesias ni ollas de cocina que no se fundieran.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) escribió en su página web oficial. "Una vez más renovamos nuestro compromiso de trabajar por el desarrollo sustentable de la industria nacional, de la generación de empleo formal, de la defensa del poder adquisitivo de nuestros salarios y de luchar con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras por alcanzar definitivamente una Patria Libre, Justa y Soberana. Compañeras y compañeros ¡¡Feliz día!!".

En Mar del Plata hay cerca de 320 empresas metalúrgicas, entre pymes y grandes empresas. El sector cuenta con más de 4 mil trabajadores. Además, el titular de la CGT regional Mar del Plata es José Luis Rocha, que es el secretario general de la UOM local.