Guillermo, trabajador de una ferretería de más de 30 años, nunca imaginó compartir el oficio con sus hijos, Gastón y Matías, pero las circunstancias de la vida los llevaron a compartir el tiempo de trabajo más allá de la vida familiar.

"Es lindo que haya elegido este oficio porque uno lo hace con gusto", aseveró Guillermo, que agradeció el compromiso de sus hijos con el trabajo.

Sus hijos acotaron que al haberse "criado" dentro de una ferretería fue "natural" que hayan seguido su profesión. "Somos compañeros en el trabajo y en la vida", agregaron.

También indicaron que pasarán este domingo juntos, en un almuerzo que incluirá a las tres familias, donde los nietos jugarán un papel fundamental.

AHORA - Día del Padre: Compartir pasiones y oficios

Un surfista experimentado contó la relación que forjó con sus hijos adolescentes. "Nos encanta meternos en familia", coincidieron.

"Ahora ellos me cuidan a mí, me esperan en la rompiente y me dicen 'dale papi que podés'", bromeó el hombre que ve con entusiasmo que sus hijos puedan participar de competencias para "divertirse y conocer otros deportistas".

En otras de las historias, un ajedrecista y docente contó el entusiasmo que tiene por el deporte que se encargó de promover en el gremio ADUM.

"Mi hijo, Benjamín, empezó a entenderlo cada vez más y hoy puede competir, ya no solo con gente de su edad sino también mayores", valoró.