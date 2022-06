Dibu Martínez: "Me voy a preparar al máximo para ser el mejor arquero del Mundial"

El arquero de la Selección Argentina recibió el reconocimiento en un acto que se desarrolló este lunes en el estadio Polideportivo Islas Malvinas y recibió el cariño de cientos de chicos que se acercaron para conocer a su ídolo.

"Quiero agradecer a todo el Concejo porque yo me fui muy de chico de la ciudad pero soy marplatense", afirmó el arquero. "Soy muy fuerte mentalmente y me voy a preparar al máximo para ser el mejor arquero del Mundial", señaló.

Martínez respondió las preguntas de los chicos y les adelantó que trabajará "muy duro los meses que quedan de acá al mundial para poder representarlos a todos".

Por último, le habló directamente a los chicos que lo aplaudieron y lo recibieron. "Vengo de un barrio de la ciudad y quiero que sepan que si ustedes quieren pueden lograr todo lo que se propongan", manifestó.

Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, la edil radical Marina Sánchez Herrero, dijo que "la gente te admira y te reconoce por tu trabajo dentro y fuera de la cancha".

En este sentido, el concejal Vito Amalfitano manifestó que "el 'Dibu' Martínez será el primer marplatense nativo que va a jugar un mundial de fútbol".

Desde su Mar del Plata natal, donde nació el 2 de septiembre de 1992, Emiliano Martínez llegó a Independiente para hacer la inferiores y cumplir el sueño de jugar en uno de los clubes grandes de Argentina, pero el destino le tenía otros planes.

Después de su participación con la selección argentina sub-17 en el Campeonato Sudamericano de 2009 apareció el Arsenal de Inglaterra, y "Dibu" fue transferido en abril al club de Londres por una suma cercana a los 500 mil euros por el 65 por ciento de su pase.

Su llegada a los Gunners no fue fácil porque le costó hacerse un lugar en el plantel. Primero fue prestado en mayo de 2012 al Oxford United para disputar un partido de los playoffs para el ascenso a la League One, pero este equipo perdió 3-0 y su contrato no fue prolongado hasta el final de la temporada.

Tapado por Manuel Almunia, ukasz Fabiaski, Wojciech Szczsny y Vito Mannone, buscó continuidad en Sheffield Wednesday de la Championship inglés, club al que llegó el 15 de octubre de 2013.

Tras un año volvió a Arsenal, donde estuvo en el banco en la victoria en la Community Shield ante el Manchester City por 3-0 en Wembley, y jugó su primer partido como titular en el triunfo 2-1 ante Anderlecht de Bélgica por la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA.

Ante las lesiones de Szczsny y David Ospina volvió a la titularidad contra el Borussia Dortmund en la victoria por 2 a 0. Su buena actuación lo dejó en el equipo de la semana de la UEFA. Después estuvo nuevamente en la Premier League ante West Bromwich Albion y luego contra el Southampton. En ambos encuentros mantuvo su arco a cero.

Pese a sus buenas actuaciones, "Dibu" no fue tenido en cuenta y comenzó un periplo que lo llevó a Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading.

Volvió a Arsenal en la temporada 2019-20, donde contó con poco rodaje en el primer semestre. Pero a mediados de 2020 el alemán Bernd Leno tuvo una grave lesión que lo dejó varios meses fuera de las canchas. A partir de ahí Martínez logró fin tener mayor continuidad y fue pieza fundamental para que el equipo pudiese obtener la FA Cup y la Community Shield.

Sin embargo, su consolidación definitiva llegó el 16 de septiembre de 2020 cuando fue transferido al Aston Villa por 21,5 millones de euros, con un contrato por cuatro temporadas, lo que lo transformó en el arquero argentino más caro de la historia. En el equipo de Birmingham tuvo su mejor temporada como profesional y se consolidó como uno de los referentes del equipo.

Tras ganarse su lugar en la consideración de Lionel Scaloni, se transformó en una garantía en la Selección Argentina. Fue figura en la Copa América 2021 y uno de los más queridos por la gente tras la consagración en Brasil. Y la semana pasada logró otro título con la "Finalissima" ante Italia, para agigantar la ilusión de cara al Mundial de Qatar.