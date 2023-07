Diputados analizó proyectos de reparación histórica para trabajadores de empresas privatizadas en los 90

La Comisión de Legislación del Trabajo, que preside la diputada Vanesa Siley (FdT), debatió con ex trabajadores una variedad de proyectos de indemnización económica a los ex agentes de la Empresa Gas del Estado S.E y de la ex Empresa de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (SEGBA S.A.), que no se hayan acogido al Programa de Propiedad Participada (PPP), entre otras empresas del Estado.