Dólar Ahorro: cómo es el trámite y cuánto tarda la devolución del 35% de la AFIP

Por otra parte, un aspecto relevante del este tipo de cambio es que se le puede pedir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una devolución de la percepción.

En un principio, el termino de percepción es utilizado por el fisco como un "pago a cuenta" de un impuesto que se liquida después. Así pues, éste se puede financiar y no debe esperar a la fecha del cobro del impuesto. En otras palabras, no tiene que cobrar "todo junto". De esta forma, si las percepciones que se cobran corresponden a un impuesto que no alcanza al contribuyente , entonces éste puede tramitar su devolución.

Sin embargo, esto no conviene al sujeto, ya que en un país como la Argentina el monto que se le devuelve tiene menos valor que el monto que pago en su momento. Esto se debe a que la inflación y la devaluación de la moneda hacen que el dinero tenga un mayor poder adquisitivo cuando es retenido que cuando es liquidado, a pesar de tener el mismo valor nominal.

image.png El dólar ahorro es una de las opciones preferidas para el atesoramiento.

¿Cómo se hace el tramite?

Para realizar el tramite, aquellos sujetos habilitados para pedir las devoluciones deben acceder a la pagina web de la AFIP con su clave fiscal nivel 2 o superior a la sección "Devolución de percepciones". Una vez adentro de este servicio, el usuario podrá visualizar y seleccionar las percepciones del mes en que fueron realizadas e informada al agente de percepción.

En el caso de las precepciones no informadas, éstas podrán incorporarse de forma manual siempre y cuando se cuente con la documentación respaldatoria que confirme la solicitud y cuál es necesaria para la verificación.

¿Cuándo se tiene que presentar la solicitud?

Este año los pedidos para la devolución de la percepción del 35% del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales se realizaron entre enero y febrero. De esta forma, se espera que para el 2023 los tiempos sean los mismos, es decir, la solicitud para las devoluciones de las percepciones de este año se podrían hacer en los meses de enero y febrero del año que viene.

image.png Se le puede reclamar a la AFIP la devolución del 35% percepción del Impuesto a las Ganancias y los Bienes Personales.

¿Cuánto tardan las devoluciones?

En 2021, el Gobierno Nacional devolvió la percepción del Impuesto a las Ganancias y los Bienes Personales durante el mes de agosto. Sin embargo, hay aquellos que siguen esperando la devolución de las percepciones de ese año e incluso quienes todavía esperan por las del 2020.

Esto se debe a que el fisco no determina un tiempo mínimo o máximo legal para efectuar las devoluciones, a pesar del hecho de que según la Ley de Procedimientos Administrativos N.º 19.549 el plazo es de 60 días hábiles administrativos, aunque esto no alcanza a convertirse en una realidad.

Acorde a las fuentes oficiales, esta demora se debe a que se tiene que analizar cada caso particular. Las que se tengan que derivar al área de fiscalización tardaran más, mientras que las que no tardaran menos.

image.png Carlos Castagneto, titular del AFIP.

Donde encontrar la sección en la pagina de la AFIP

Cabe recordar que para consultar las percepciones se tiene que ingresar a la página oficial de AFIP con la clave fiscal y dirigir al servicio llamado "MIS RETENCIONES".

Por último, se destaca que, acorde al fisco, esta percepción recae sobre las siguientes operaciones:

Compra de moneda extranjera para ahorro

para ahorro Pago de bienes o servicios en el exterior que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente, incluidas las extracciones o adelantos en efectivo que se hagan en el exterior.

que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente, incluidas las extracciones o adelantos en efectivo que se hagan en el exterior. Pago de servicios prestados por sujetos no residentes en el país que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente.

que se cancelen con tarjetas de crédito, de compra, débito o cualquier otro medio de pago equivalente. Pago de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país.

contratados a través de agencias de viajes y turismo del país. Pago de servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país, excepto aquellas operaciones que se contraten en el país de servicios de transporte terrestre de pasajeros con destino a países limítrofes.

Asimismo, para aquellos los sujetos que son alcanzados por la percepción el fisco plantea las siguientes categorías: