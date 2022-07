Dólar blue: Una senadora oficialista pidió policías en las cuevas para evitar ventas

"Falta acción. Yo quiero ver cómo está la Policía Federal en la puerta de cada cueva", dijo la senadora, muy cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, agregó, en una entrevista radial: "Si todos saben dónde queda. Hace falta. Aunque no tenga un efecto. Aunque no vendan un solo dólar, ellos ponen en la pizarra un valor y ya está. La gente tiene que entender que la angustian con una mentira”.

Según Di Tullio, el aumento de la cotización del dólar blue "tiene efecto en la psiquis colectiva, no en la economía real", una declaración que va en consonancia con otros miembros del gobierno, como la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien la semana pasada afirmó que el Gobierno cree que "efectivamente el dólar blue no tiene impacto en la economía real".

Di Tullio también advirtió que "esas acciones inciden en que el almacenero no sabe qué hacer".

image.png Juliana Di Tullio, senadora del Frente de Todos.

Pelea entre el Gobierno y el campo

En cuanto al conflicto con el sector agropecuario por la liquidación de exportaciones, que permitiría ingresar dólares al país, Juliana Di Tullio remarcó que "hay entre 13 y 15 mil millones de dólares sin liquidar en silobolsas en nuestro país". "No es un apriete, es una especulación para que suba el dólar oficial”, dijo.

“La ley de abastecimiento, de emergencia económica y alimentaria no fueron votadas durante el kirchnerismo. Una de ellas es de Macri y otra de Alberto. Nunca confiscamos ningún grano. No lo hicimos nunca. Gobernamos 12 años. No pueden decir que vamos a confiscar granos. Que no digan pavadas porque jamás lo hicimos”, declaró, frente a los rumores de que el Poder Ejecutivo podría decretar como "producción nacional" las reservas de granos.

"La ley de emergencia económica que pidió Alberto no implica un solo camino, no termina todo en la confiscación y la expropiación”, agregó.

Con respecto a los rumores generados por algunas voces de la oposición, apuntó: "Esos son fantasmas idiotas y estúpidos que me tienen harta, que parece que es lo único que se le puede ocurrir al peronismo, que, además, nunca se nos ocurrió. ¿Cuándo le sacamos un grano al campo? Nunca”.

Sin embargo, sí reconoció que lo que sí han hecho desde su agrupación política fue aumentar las retenciones a algunos granos.

image.png "El Gobierno tiene herramientas legales. Las tiene que tomar. No hay margen para quedarse quieto. Esto es un golpe de mercado", dijo Juliana Di Tullio.

“El Poder Ejecutivo tiene que elegir sus herramientas. Pido que sea una herramienta dentro de la democracia. Gobernamos 12 años y medio. ¿Quién puede asustarse con nosotros y los granos?. Actúan con enojo desmedido. Lo único que quieren es doblarte el brazo y que vos pierdas el control sobre el tipo de cambio”, continuó.

“Hay un conflicto de interés. Hay hombres y mujeres que producen granos que tienen una coyuntura donde los commodities no están en un valor normal porque no están liquidando granos en Ucrania y Rusia. Y por eso vale tanto”, dijo Juliana Di Tullio.

Por eso fue muy crítica con el sector agropecuario y señaló: "Si realmente se devalúa, como quiere el sector agropecuario, a nosotros se nos licúa el salario en dos minutos. Eso aniquila a millones de personas. El Gobierno tiene herramientas legales. Las tiene que tomar. No hay margen para quedarse quieto. Esto es un golpe de mercado".

Para finalizar remarcó el fuerte apoyo con el que cuenta la ministra de Economía, Silvina Batakis, quien ya se encuentra en Washington para dialogar con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. "¿Hay alguna duda de que Cristina la banque? Cuando Batakis fue elegida, el Presidente lo consultó con la Vicepresidenta. Cristina banca a Batakis”, destacó.