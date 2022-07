Dólar: por falta de precios de referencia se paraliza la venta de automóviles

Por otra parte, los compradores prefieren esperar. Al respecto, una fuente cercana al sector afirma que "por ahora los clientes están esperando que se estabilice el dólar para tomar la decisión de vender sus tenencias en dólares, a ver cuándo alcanza un techo. Mientras se han demorado las cancelaciones de las operaciones en curso, a la espera de una aún mejor cotización para pagar los pesos en que se venden los autos”.

“El que vende, cuida su stock. El sector sigue con un gran problema de oferta, sobre todo de los modelos que son extra Mercosur. Los autos de producción nacional son los que tienen más demanda. Mientras que el comprador está esperando a ver a dónde se estabiliza el valor del dólar” agregó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Luego de la salida de Martín Guzmán a la cabeza del Ministerio de Economía, se registró en julio una suba de precios de alrededor del 10% y 15% en la venta de autos 0 kilómetro, situación que también se traslado a la comercialización de autos usados.

image.png Aumentaron los precios tanto de los autos 0 kilómetro como de los autos usados.

"En el caso de los usados hay una gran disparidad de precios. Todo depende si el que vende tiene o no necesidad de concretar la venta. Por el mismo modelo auto pueden pedir USD 18.000, USD 15.000 o $3,5 millones. El mercado está distorsionado y con mucha cautela a ver qué pasa. Puede ser que contactes a un vendedor y hoy te diga que no vende. No es avivada o especulación, es un modo de protegerse en un momento de incertidumbre. La gente quiere hoy sacarse los pesos de encima, prefieren tener el auto o los dólares y queda el mercado paralizado", aclara Lamas.

Debe tenerse en cuenta también que aparte de la situación compleja local de precios y stock, la pandemia es un factor que afectó al sector a escala global por la escasez de semiconductores, chips y el abastecimiento de materias primas.

En la primera mitad del año, basándonos en datos de la CCA, se comercializaron en la Argentina 133.930 vehículos usados, una baja del 5,81% comparado con el mismo mes de 2021. Tomando mayo de 2022, la baja alcanzó un 3,34%. En los primeros seis meses del año se vendieron 782.505 unidades, una suba del 0,01% comparado igual período del año pasado.

En cuanto a los vehículos 0 kilómetro, según los números proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en junio de 2022 se patentaron 34.906 unidades, una baja del 1,3% respecto al mes previo y una caída de 8,7% si lo contrastamos con junio de 2021.

image.png La suba del dólar paraliza la venta de autos.

Fuentes señalan a diferencia de tiempos anteriores cuando también había una brecha cambiara considerable: "En 2013, por ejemplo, había una brecha muy amplia pero la diferencia es que no había problemas de stock. La concesionaria vendía porque luego había reposición. El problema más grave de hoy es la reposición y todo el mundo se cubre”

Así pues, por falta de precios de referencia a causa de las razones enumeradas anteriormente, la comercialización de vehículos en la Argentina se encuentra casi paralizada. Al menos por ahora, reina la incertidumbre.