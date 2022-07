Dólar turista: como funcionaría la nueva medida del Gobierno

La implementación de esta medida permitiría a los turistas contar con un tipo de cambio "legal" más cercano a la cotización del dólar blue o libre, que es el mercado al que usualmente recurren. El precio de referencia sería el del dólar MEP o "de bolsa", que se obtiene a través de compraventa de bonos en pesos y dólares en el mercado financiero, lo cual permitirá no equiparar los valores, pero acercarlo a la cotización del dólar libre.

Sin embargo, no se saben todos los detalles ni cuando ésta medida entrara en vigor. Por lo pronto, el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) se limitó a dar la siguiente información:

image.png Por ahora no se sabe cuando se aplicara este nuevo tipo de cambio del dólar.

Cual es el objetivo

Lo que busca el Gobierno es que los turistas que llegan del exterior tengan la posibilidad de cambiar sus divisas en efectivo a un tipo de cambio más conveniente que el que tienen a disposición ahora, que es el dólar oficial que cotiza al día de hoy unos $136 en oposición a los $341 del dólar libre al momento que se escribe esta nota.

El Poder Ejecutivo prevé que los turistas se acerquen a les entidades correspondientes y vendan sus divisas al precio del dólar MEP, que cotiza por ahora unos $316. Como se dijo antes, se acerca pero no lo equipara.

Requisitos

El BCRA informó que quien busque acceder a este tipo de cambio deberá demostrar que es un turista no residente mediante el documento de identificación valido. Además, se tendrá que ”verificar que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional”. Esto se explica por las reglas estrictas de prevención de lavados de activos que sigue el Banco Central".

También se pedirá una declaración jurada que establezca la condición de la persona como turista no residente y que en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares.

image.png El Gobierno busca recaudar más dólares.

¿Cuál es el limite?

Según las previsiones del BCRA, las limitaciones que actuaran sobre este nuevo tipo de cambio serán de USD 5.000 por persona y por mes, solamente en operaciones realizadas en efectivo. Con tarjetas de crédito las operaciones se harán teniendo como referencia el dólar oficial.

Luego de la operación, la entidad financiera correspondiente deberá realizar un boleto a nombre del cliente, dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente.

Dólar MEP

Dentro de todas las imprecisiones, todavía no se sabe como se establecerá el valor del dólar MEP para las operaciones que quieran hacer los turistas. Sin embargo, el BCRA afirma que se "podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento”.

El problema surge cuando, según el BCRA, se "deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta 2 (dos) días hábiles de ser encomendada por el turista no residente”. Entonces la cotización del MEP podrá fluctuar en esos dos días hábiles, dejando al aire el monto final que el turista recibiría.