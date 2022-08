Dolor por la muerte de una joven cantautora argentina

“Con dolor despedimos a la joven artista Karina Vismara, referente de la escena indie folk argentina. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”, confirmaron la triste noticia desde la cuenta de Twitter del Ministerio de Cultura de la Nación.

Leo García la describió como “joven talentosa” y agregó: “Acompaño en el sentimiento a su familia. Tuve el honor de cantar junto a ella una canción #QEPD”.

“Se me parte el cuerpo de dolor al enterarme del fallecimiento de Karina Vismara. Una piba hermosa y talentosa, alta música. Acá estamos en lo que fue una hermosa noche junto a Sol Bassa y ella. Muy triste todo”, escribió la baterista Andrea Álvarez junto con una foto de ambas sobre el escenario.

“Triste por la noticia de la partida de Karina Vismara… Nos conocimos hace poco compartiendo una sesión de música … abrazo grande para sus familiares y amigos”, coincidió con sus colegas Emmanuel Horvilleur.

Karina nació en 1990 en Balcarce y descubrió la música a los nueve, cuando le regalaron un “tecladito” del que nunca más se separó. A los 19 viajó a Inglaterra y estudió en The Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), por eso la mayoría de las canciones de su primer disco editado en el 2015, Casa del viento, eran en inglés.

Fue el mismo Paul McCartney, fundador del mencionado instituto, quien le entregó el título cuando se recibió, aunque según sus allegados, le daba vergüenza contarlo y no alardeaba con el hecho de haber conocido a uno de los Beatles.

Puso su arte en el capítulo de la serie de Aple Tv, Long Way Up en el que Ewan Mcgregor y Charley Boorman recorren el sur del país. “Qué emoción y qué honor que me hayan elegido para musicalizar un pedacito de esta travesía mágica. Montaña (el nombre del tema) sale en el capítulo 3 que se llama ‘Southern Patagonia’”, contó feliz en sus redes sociales. También fue telonera de Alamos y de Iron & Wine y colaboró con el australiano Stu Larsen, en el paso de éste por la Argentina.