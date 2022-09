Dolor por la muerte de una referente de la música electrónica argentina

Precursora del techno en la Argentina, sus inicios fueron en la década de 1990, antes de que el género se hiciera conocido en el país. A partir de eso, su nombre se hizo popular en el circuito under y llegó a desempeñarse como productora del festival AlternatiBA. También fue responsable de la ambientación sonora de varias ediciones del BAF Week, según publicó Clarín.

Participó como DJ en varios de los lugares más representativos de la movida por entonces como Ave Porco, Morocco, El Dorado y The Age of Communication, entre muchos más. Y fue parte de eventos masivos como en el Underground Park, en shows en el parque Sarmiento y Ferro con Dr. Trincado, Diego Ro-k y Urban Groove.

Años más tarde, se trasladó a España donde, ya instalada, formó parte de varias movidas y su nombre como DJ comenzó a sonar fuerte en esa ciudad. En la misma época, participó de la legendaria fiesta de Cream en Puerto Madero con Deep Dish a la cabeza y, entre otros, Hernán Cattáneo, DJ Zuker y Aldo Haydar.

Su colega Cattáneo expresó su dolor, a la revista Rolling Stone: “Carlita fue la gran pionera de las djs en Argentina. Con mucha personalidad y muy buen gusto musical abrió las puertas e influenció a cantidad de mujeres que en aquellos tempranos 90 brillaban por su ausencia en la escena local".

El DJ argentino más reconocido a nivel mundial, agregó: "Además impulsó las primeras raves que fueron un paso fundamental para el circuito de música electrónica que hoy todos conocemos”.

Apodada "La Reina", por ser una de las mayores exponentes femeninas de su disciplina, Tintoré alguna vez contó: “Cuando me preguntan si es machista este medio, yo la verdad tengo que decir que no, porque siempre he progresado gracias a mis colegas varones, en la mayor parte de los casos".

Abierta a la discusión, en una entrevista con Buenosaliens en 2018, aseguró: "Es algo que siempre se debatió, yo nunca lo consideré así. Si bien la sociedad es machista, diría que el medio en sí, no lo es. Siempre me ayudaron a crecer, superarme y ser mejor profesional”.

Antes de dedicarse de lleno a la música, Tintoré estudió Comunicación Social, trabajó en consultoras y agencias de publicidad y en producción televisiva en el viejo Canal 9. Pero en cuanto empezaron a lloverle los trabajos como DJ, todo eso quedó atrás. "La música y los libros son los dos únicos vicios que tengo”, aseguró en una entrevista con la revista Almagro.

Recordando sus comienzos como DJ, Carla recordó cómo fue la primera vez que pasó música: “Fue en Punta del Este con Aldo Haydar, una fiesta que hacía Vilas, en Solanas, gratis en la playa. Eso fue verano del '90. Yo tocaba un ratito, cuarenta minutos antes de Aldo Haydar, así que para mí fue un fiestón".

Sin velatorio, según comunicaron sus allegados, el entierro de Carla Tintoré será este miércoles en el Cementerio de Chacarita.