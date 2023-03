Duras críticas de los legisladores marplatenses de la oposición al discurso del gobernador Axel Kicillof

“El Gobernador utilizó más veces la palabra “elecciones” que la palabra “educación”. No están en modo gobierno, viven en modo campaña”, acusó el radical Maximiliano Abad, presidente del bloque de diputados provinciales por Juntos.

“Arrancó pidiendo que las elecciones no interfieran en la gestión del año en la PBA. Van 20 minutos de discurso y ya las mencionó 4 veces”, disparó el senador Alejandro Rabinovich, al frente de la bancada de Juntos en el Senado.

“Por qué en tres años no llamó a nadie a hablar de autonomía”, preguntó Ariel Martínez Bordaisco, otro radical en la legislatura que salió al cruce del mandatario, que se explayó durante más de tres horas tras la postergación de esta audiencia debido a un apagón.

Kicillof inició su participación de esta mañana con una señal clara de su intención de ir por un nuevo período en el cargo, tema sobre el cual no había hecho ninguna afirmación hasta el momento, ni a favor ni en contra.

Embed Hoy @Kicillofok no quiso escucharme en la apertura del período 151º de sesiones ordinarias. Gobernador, acá le digo lo que pienso. Esos son números que duelen y que tenemos que cambiar, no quiera seguir adoctrinando a la Legislatura como ya hizo con las escuelas. pic.twitter.com/sgZg0K7MtZ — Maxi Abad (@MaxiAbad) March 6, 2023

Abad, que tuvo un cruce a viva voz con el gobernador durante el desarrollo de esta audiencia, apeló a redes sociales para detallar sus críticas: “habló de educación pública, mientras Baradel lo aplaudía desde las gradas. En esa imagen está la síntesis del estado en que se encuentra el sistema”, dijo.

Por otro lado aclaró que “la inseguridad no se soluciona comprando patrulleros nuevos” y cuestionó que “en la Provincia no hay una política en materia de seguridad para combatir el delito y el narcotráfico”. “Hay que dar la pelea de verdad, no podemos seguir encerrados por miedo y ser cada vez menos libres”, dijo.

Embed Usan la provincialización de un hospital como lanzamiento de campaña en vez de resolver los problemas estructurales del HIGA, que centraliza la atención aguda de al menos 15 partidos. — Alejandro Rabinovich (@arabinovich_ok) March 6, 2023

Por su parte Rabinovich remarcó una “actitud prepotente y autocrática del gobernador” porque asegura que no se permitió el ingresode intendentes ni referentes de Juntos al Senado. “La imagen de la transmisión es solo para ellos y en la foto aparecen solos. Nuevamente se endurecen”, afirmó.

Y además le recordó que en el Hospital Interzonal General de Agudos “no hay alcohol ni agua caliente para bañarse, los médicos no tienen equipos ni insumos básicos, las camas están sostenidas con ladrillos y no tienen gas hace cuatro meses”.

Embed El discurso del gobernador fue nuevamente de espaldas a los bonaerenses. Se dedicó a hablarle a la política. Ninguna autocrítica ante una Provincia colapsada institucionalmente, insegura, degradada y sin rumbo claro. El año pasado el camino era el 6x6, pero se ve que lo abandonó. — Ariel Bordaisco (@ArielMBordaisco) March 6, 2023

Sobre el mismo caso apuntó Martínez Bordaisco: “¿Y para nuestra ciudad?: Ni una palabra sobre la ruta 2, que nos trae el 90% de los turistas. Y del HIGA que no tiene gas? Tampoco, nada. Con 4 horas de discurso sin decir el gobernador ratificó que no nos va a ayudar a pensar en grande Mar del Plata”, aseguró.