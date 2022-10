58° Coloquio de IDEA: Bulgheroni, Pérez Companc, Castro y los que invierten a morir

“Tenemos una decisión, que es invertir o morir”, sentenció Castro, y afirmó: “Con los cambios tecnológicos esto es más intenso, si no invertís es game over. Y esto aplica al país también, no solo a empresas. Nos estamos comiendo el capital como país. Nosotros como empresa reinvertimos todos los años a pesar de ser un mercado volátil”.

“Por eso pienso en mi abuelo y me remite al pasado. Pero también pienso en el futuro y por qué seguimos invirtiendo. Hay una Argentina innovadora, que exporta, que se inserta en el mundo y que hoy tiene una posición de negocio, que tiene que seguir invirtiendo para mantenerla”, agregó haciendo referencia a la tradición industrial de su familia y la decisión de reinvertir utilidades y tomar crédito.

image.png Carolina Castro en el Coloquio de IDEA.

Por su parte, Pérez Companc también destaco la larga tradición industrial de su familia y comentó: “Siempre apostamos al país con mirada de largo plazo para desarrollar y seguir invirtiendo. Soy optimista por naturaleza, veo el vaso medio lleno, y eso lo tengo embebido de mi padre. Cuando fuimos pasando la posta de generación eso fue quedando".

Véase También: Las preocupaciones de los empresarios en IDEA

"Uno se olvida de la variable Argentina cuando invierte; no nos planteamos seguir en el país, es un hecho. Nacimos en la Argentina, nos criamos en el país, toda mi familia vive acá. Tengo cinco hijos que trabajan en el país. Hoy es el cumpleaños de mi padre, pero quería venir a transmitir el mensaje de esperanza”, siguió.

Por otro lado, Bulgheroni destacó la vocación de su grupo para invertir y que "después de YPF", la suya es “la empresa privada que más invierte en el país”, con un promedio anual de USD 1200 millones en los últimos cinco años. Además, el empresario dijo que existen una serie de “aspectos racionales y lógicos, y otros emocionales” cuando se trata de invertir en el país. Entre ellos ubicó las oportunidades reales que tiene la industria energética, especialmente en lo que respecta al gas y el petróleo, sobre todo con Vaca Muerta.

“Es objetivo. Estamos forzados a ver el largo plazo, nos tenemos que abstraer de la coyuntura. Los tiempos de repago de una inversión en esta industria son de 15, 20 años o más. Vaca Muerta tiene oportunidades impresionantes: es la segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil”, afirmó al respecto.

image.png Los empresarios en el panel “La mirada de los que eligen Argentina”.

“Es una tremenda oportunidad, pero tiene que haber una política de Estado. La hubo para el desarrollo de Vaca Muerta. En los últimos tres o cuatros gobiernos, con su más y sus menos, apoyaron Vaca Muerta porque puede cambiar la matriz energética e industrial. El sector emplea a 65.000 familias de manera directa y a 400.000 de forma indirecta”, continuó, advirtiendo también sobre los los cuellos de botella en el transporte, que demandan la construcción de gasoductos y ampliación de oleoductos.

En cuanto a los factores emocionales, Bulgheroni se refirió, al igual que sus compañeros, a su "larga tradición empresarial y su vida personal". Conversando sobre su trayectoria, comentó que se fue del país a los 18 años y trabajó en el exterior por alrededor de dos décadas.

“Tomé perspectiva, no todo acá es un desastre y afuera no todo es color de rosa. Eso me llevó a tomar la decisión de volver, a los 40 años. Decidí apostar por el país y volver con mi familia. Acá es donde mi familia desarrolló su sueño empresarial, con Bridas, primero, y PAE, luego, y quiero que mis hijas elijan desarrollarse acá profesionalmente. Hay valores como esfuerzo, compromiso con la comunidad y orgullo por lo que uno hace. Es el combustible emocional”, rememoró.

Este punto fue compartido por Pérez Companc, quien coincidió en reconocer el potencial de la industria energética, que también se evidencia en el sector alimenticio. “Tenemos que agregar valor y seguir la tendencia de lo saludable. Hay que invertir y capacitar a la gente. Somos competitivos para salir al mundo. Hay que dialogar con todos (sindicatos, políticos, ONG) para cambiar la visión del sector y del negocio. El diálogo ayuda mucho para apuntar hacia un mismo lado. Si lo podemos hacer, el país irá en el camino correcto. La Argentina es competitiva y puede abastecer al país y exportar”, comentó.

image.png Coloquio de IDEA se esta llevando adelante en la ciudad de Mar del Plata.

Más tarde, Castro hizo referencia a las “antinomias” que hay en el país, dando los ejemplos de las pymes y empresas grandes, el campo versus industria y proteccionismo o apertura, afirmando hay que “tener sinergia en la antinomia", hablando de su firma que trabaja con Toyota como parte de su cadena de valor. “Pasamos de 30 días de stock a solo uno. El entramado pyme es necesario para hacer sinergia con grandes empresas. Necesitamos políticas públicas que acompañen el desempeño. Tenemos un potencial enorme que no podemos desaprovechar”, dijo.

Para concluir el panel, Murchison propuso una breve reflexión sobre el lema del Coloquio, que es "Ceder para crecer". Bulgheroni consideró: “Creo que no tiene que ver con una decisión salomónica, porque la condición tiene que ser que tenemos que crecer. Cualquier dinámica tiene que ser inteligente y no salomónica”

Pérez Companc agregó: “Hay que poner a la Argentina por delante. No estoy acostumbrado a hablar, pero hay que salir de la zona de confort y hablar, tener voz y aportar el grano de arena para que las cosas empiecen a cambiar. Hay que dialogar. No pensar solo en las compañías, sino pensar en qué le hace bien a la Argentina”.

Por último, Castro afirmó que hay que “pensar un proyecto de país y no quedarse en lo sectorial”. Luego repasó su paso por la política, siendo funcionaria PyME de Juntos por el Cambio y candidata junto a Florencio Randazzo.

“El foco está en crecer. El éxito no está garantizado en la Argentina: para crecer, hay que laburar, nadie regala nada. A veces preocupa más cómo se divide la torta que cómo hacerla crecer. Ceder tiene como contrapartida el crecimiento, que no está regalado; hay que hacer”, concluyó Murchison.