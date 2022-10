Carlos Melconian dijo que le gustaría ser ministro de Mauricio Macri o Rodríguez Larreta

En una entrevista para LN+, el economista aseguró que no tiene preferencia por ningún Ministerio en particular. "A mi donde me pongan, yo estoy. Quiero ser ministro de Macri o de Horacio, de quien sea" , expresó.

Y reafirmó sus intenciones: “A mí me diferenciaba de mis compañeros que cuando me preguntaban ¿usted quiere ser ministro?, yo decía sí. Hoy me dicen y digo sí. Nunca corrió conmigo eso de ‘soy un soldado, a mí donde me pongan, yo estoy para cumplir; ¡yo quiero ser ministro!. ¿De Macri? ¿De Horacio? No tengo ningún problema”, enfatizó.

“Mi corazón no está ni con Mauricio ni con Horacio. Está con la gente. No me conocen. Te lo juro por lo más sagrado. Lo más importante para mi es ser honesto y republicano, callejear, dar el debate. La importancia no va por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que vos quieras”, dijo el expresidente del Banco Nación.

Su opinión sobre el programa económico y la gestión de Sergio Massa

Por otro lado, Melconian analizó la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y precisó que, en un comienzo, hubo un "sex appeal de buenos títulos". "Yo lo llamé la pérdida de virginidad del populismo. Dijeron que las tarifas no podían seguir así, que los planes sociales iban a auditarse y que varios Ministerios se iban a achicar. Pero todo eso siempre fue cuantitativa y cualitativamente dudoso", continuó.

Siguiendo con su análisis cronológico, se refirió a septiembre: "Como a lo largo de agosto Massa cayó bien por sex appeal, pero los porotos al final del día daban pérdida, tuvo que anunciar el dólar soja de 200 pesos. Ponele que fue exitoso, porque juntó 8.000 millones de dólares".

No obstante, aclaró que el "problema de fines de septiembre" fue que ni el sex appeal ni el dólar soja "lograron desarticular la inflación, que de marzo a hoy sigue en 7 por ciento" y tampoco "pudieron cortar la expectativa del salto devaluatorio". En cuanto a octubre, explicó, está "sin la envergadura de anuncios ni de agosto ni de septiembre". "El dólar Qatar no tiene sex appeal", ejemplificó.

En ese contexto, trazó un pronóstico desalentador de la situación económica en la Argentina y aseguró que "todavía no pasó el peor momento económico del Gobierno”. Tal como explicó, el incremento de la inflación y la expectativa del salto devaluatorio aún no pudieron ser resueltos y están pendientes. Por eso, anticipó que "se viene un salto" y advirtió que "es muy difícil que el salario le gane a la inflación".