Coloquio de IDEA: empresarios proponen un plan laboral de tres pasos

Por su parte, el debate estuvo dividido en dos partes. En un primer momento, la discusión contó con la presencia ejecutivos empresariales y el consultor y exviceministro de Economía de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, mientras que en un segundo momento un panel compuesto de dirigentes sindicales y el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, conversó sobre cuales serían los cambios viables en el contexto macroeconómico actual.

Así pues, Álvarez Agis comenzó dando ejemplos y analizando los casos en los cuales se realizaron negociaciones exitosas entre empresas y gremios. “La reforma laboral ya está hecha, la economía no genera el trabajo de calidad que queremos", afirmó, desestimando cualquier propuesta de una reforma laboral tradicional.

image.png Emmanuel Álvarez Agis, consultor y economista, exviceministro de Cristina Kirchner.

Además, agregó que la trayectoria actual del país “es un camino que nos hace perder a todos". Y dijo: "El Estado recauda poco y tiene que pagar jubilaciones. El sindicato pierde representatividad y la empresa también se perjudica porque no sabe si mañana tiene un juicio o un conflicto. Estamos en un equilibrio malo”.

“Parte de la enseñanza es que tenemos que ir a un esquema en que todos ponen algo hoy para sacar algo mañana. Entendemos bien el problema, ¿pero en algún lugar del mercado de trabajo aparecen soluciones? Sí, empezaron a aparecer. Experiencias donde cediendo todos, pudieron crecer”, continuó.

Para esto, Álvarez Agis ejemplificó utilizando dos casos: “Uno de el del sector automotriz con el gremio SMATA (con la empresa Toyota). Vimos que el convenio lejos de ser un obstáculo, fue una gran herramienta. Los convenios pueden modernizarse y ser factores de seguridad jurídica a futuro. El menos conocido es el de La Bancaria con un banco internacional que generó empleo de calidad con una reformulación del convenio a medida de las necesidades de la compañía. Cuando se dice que para arreglar esto hay que sentarse, hay que ir a esa mesa sin pensar qué me voy a llevar hoy sino qué voy a poner para llevarme algo en el futuro”.

Asimismo, remitió a otro ejemplo de este tipo de negociaciones: “En febrero de 2017 el Sindicato de Petróleo firmó una modificación del convenio laboral de Vaca Muerta. Una mitad decía que era la única forma de generar trabajo, la otra decía que era flexibilidad laboral. Empresas y sindicatos discutieron durante seis meses. A 2019, la única provincia que había generado empleo privado era Neuquén con 8.500 empleos, la mitad fueron gracias a ese convenio”.

image.png El Coloquio de IDEA comenzó este miércoles en Mar del Plata.

La propuesta de los empresarios

Luego de la exposición del economista y consultor, fue el turno de Santiago Nicholson, Managing Partner de Nicholson & Cano Abogados, Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina y Gabriela Bardín, Gerente General de P&G Argentina, para explicar su propuesta para mejorar la situación del mercado laboral.

Como se dijo en un principio, esta proposición está marcada por tres ejes en particular: reducir la incertidumbre a la hora de contratar respecto a la litigiosidad y alto costo, adaptar convenios colectivos y un esquema de migración desde planes sociales a empleo formal.

Al respecto, Nicholson destacó que “no hace falta una gran reforma laboral”, abogando a su vez por modificar “el sistema de multas que se sancionó posterior a la ley de contrato de trabajo, sanciones por no tener registrado debidamente a sus empleados. No funcionó en la práctica sino todo lo contrario”.

Así, según este empresario, la propuesta es “reemplazar el sistema por otro en el que el Estado sea el que se encargue de controlar y percibir esas multas y que tengan relación con la infracción que cometan las empresas, porque a veces llega a quintuplicar el costo de la indemnización. No proponemos un ‘viva la pepa’ sino que el Estado controle y combata la informalidad”.

image.png Los empresarios propusieron un plan de tres pasos para mejorar la situación del mercado laboral.

Por otro lado, Berardi se refirió al segundo punto del plan, que trata sobre el dialogo entre las empresas y los gremios, y dijo: “Hay ejemplos en que se comprendió la oportunidad y que el mundo está cambiando. Se tuvo la mente abierta para adaptar convenios colectivos a nuevas realidades”, haciendo referencia a los casos citados ya por Álvarez Agis.

También hizo referencia a que hay espacios para acuerdos más puntuales: "La tecnología irrumpe en todos lados. Vemos equipos nuevos en la siderurgia que vamos a instalar y los puestos de trabajo no son los mismos. No hay palancas, es más una pantalla similar a la de un operador de Bloomberg en que se controla todo y solo se interviene cuando hay un problema. Eso va a requerir apertura de cambiar las cosas y los acuerdos privados en la micro de las grandes empresas hay que empujarlos, abrir espacios entre sindicatos y empresas que generen copia de conducta. Si no hay empleo, no hay ecuación fiscal e inserción en el mundo que sea posible”.

Por último, Bardín habló de la posibilidad de convertir planes sociales en empleo privado. “Necesita ingredientes adicionales para hacer que sea un éxito. Tal vez esas personas nunca trabajaron ni tuvieron empleo formal o se quedaron afuera hace un tiempo”, comentó.

A estos fines, se preguntó “¿Cómo hacer para prepararlos para que sean exitosos?”. La respuesta fue: “Hay algo que es fundamental: extender el período de prueba, que hoy dura 3 meses. Generar entrenamiento, disciplina, hábitos que tal vez no tienen o perdieron. Extender por lo menos a 6 meses para permitir que sea exitosa la incorporación”. Además, destacó que es necesario “reducir cargas patronales y que el monto del plan social sea parte del salario. Hay que darle seguridad las personas, a las empresas y a los sindicatos”.