¿Cuánto aumentaron los autos en el último año?

La inflación de enero publicada este miércoles por el Indec arrojó un 20,6% mensual para quedar en un acumulado anual del 254,2%. Este altísimo número también explica de gran manera el fuerte aumento que se produjo en la industria automotriz en el último año. Por supuesto que calcular el promedio general de aumento de precios de todos los autos requiere un estudio profundo y detallado que arrojaría datos no tan precisos porque entre un año y otro se actualizan algunos modelos, se discontinúan otros y se lanzan vehículos nuevos. Además, durante este período existió la influencia del impuesto a los autos de lujo que desvirtuaba los precios.

Sin embargo, si se hace una comparación entre los modelos que se mantienen en el mercado y se los segmenta de acuerdo a su tamaño y tipo, se puede analizar cuánto aumentaron los autos entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Para esta comparación se va a hacer una división de 3 categorías: los autos, donde entran los hatchback y sedanes, los SUV que combina segmentos B y C, y los utilitarios, que no pagan el impuesto interno y por lo tanto no tenían la influencia de los topes mencionados. En este último segmento entran tanto los furgones como las pick-up compactas y medianas. En definitiva, si se tienen en cuenta todas las variables previamente mencionadas, el aumento promedio fue del 290% tomando como referencia 40 modelos entre todas las categorías.