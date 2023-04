Dejarán de pagar Ganancias las horas extras, los viáticos y otros adicionales de más de 600.000 trabajadores

La decisión se tomó tras una reciente reunión entre el ministro de Economía y la cúpula de la CGT, de la que participaron, entre otros, Pablo Moyano, Héctor Daer, José Luis Lingeri, Sergio Palazzo, Andrés Rodríguez y Jorge Sola.

Según detallaron fuentes oficiales, estos son los conceptos que ya no pagarán el impuesto generando un impacto positivo en los salarios de los trabajadores alcanzados:

- Bonos por productividad, fallo de caja y conceptos de similar naturaleza.

- Movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas.

- Horas extras, adicionales por turno rotatorio y similares.

Trabajaron en la medida desde el Palacio de Hacienda, el viceministro Gabriel Rubinstein; el titular de la Aduana, Guillermo Michel; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.

En las reuniones entre ambas partes la dirigencia gremial reclamó que se extienda a todos los rubros los beneficios que ya se le habían otorgado a otros gremios, como docentes y aceiteros. Es que en los últimos meses hubo dictámenes individuales por presentaciones de varios gremios y cámaras, ahora se apunta a una medida general.

La federación de aceiteros y el SOEA San Lorenzo lograron a principios de año la exención del pago de adicionales para quienes cumplen con turnos rotativos, comúnmente llamado “cuarto turno”. Así, los trabajadores alcanzados por la nueva normativa no triburatarán el 30 por ciento de los salarios básicos. En ese sentido, el acuerdo alcanzado establece que no solo las horas extras de los fines de semana de aquellos empleados que desempeñan tareas de lunes a viernes quedan exentas, sino que también se suman las realizadas en los descansos semanales, siempre y cuando no superen el límite vigente.

De acuerdo con el convenio alcanzado en la Paritaria Nacional Docente, los maestros tampoco tendrán que pagar Ganancias, ya que el acuerdo establece una modificación de la base del cálculo del impuesto, lo que dispone la exención del tributo sobre los rubros remunerativos y adicionales no remunerativos.

Frente a esto, la CGT tomó la decisión de avanzar con sus reclamos, ya que consideraban que los adicionales tenían un impacto negativo en los salarios, debido a que estaban sujetos a Ganancias, por lo que no terminaban de llegar al bolsillo del trabajador.

Mientras se llevaban adelante las negociaciones con los dirigentes gremiales, el Ministerio de Economía, a través de la gestión de Sergio Massa, alcanzó un acuerdo con otro sindicato. Los bancarios fueron los terceros en conseguir este beneficio, que se pactó acompañado de un aumento salarial adicional.

Además de los aceiteros, los bancarios y los docentes, los mecánicos de SMATA; sobre todo, aquellos trabajadores de la empresa Toyota, alcanzaron convenios similares.

Para lograr cumplir con los reclamos, Massa conversó sobre esta medida en las últimas semanas con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo, así como también con los representantes de los sindicatos del sector petrolero.

Balestrini publicará un dictamen de su organismo en las próximas horas que luego será refrendado por una resolución de la AFIP. De esa manera quedará vigente la nueva medida.

Fuente: Infobae