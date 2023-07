Dólar, importaciones y aumentos: "Es complejo trabajar así"

“Cuando hay incertidumbre, el mercado responde siempre con precaución en el sentido de cubrir los costos nuevos que ya van a venir. A nosotros nos impactan con los proveedores que han tomado distintas decisiones con respecto a esta medida”, agregó “Tony”.

Sobre las distintas alternativas que surgen luego de lo adoptado por el Gobierno, Lucas expresó que “hay empresas que no vendían y que iban a esperar un poco y hay proveedores de Buenos Aires que establecieron un dólar promedio de 400 pesos, cuando antes nos regíamos por el dólar oficial”.

“Nosotros abastecemos a empresas e la ciudad y la zona y no los podemos dejar sin matafuegos, por el momento vendemos en forma habitual con los aumentos. Hay de todo, el que no vende, el que no envía lista de precios y el que pasa aumento”, reconoció Lucas en la entrevista realizada por el periodista Daniel Scuffi. “Por suerte hay muchos productos que se fabrican en Argentina y no incide este aumento o este problema”, dijo luego.

Para sortear todos estos cambios, el empresario dijo que “intentamos tener nuestro propio stock. Tenemos que seguir y no podemos darnos el lujo de descartar operaciones”.

Sobre el faltante de mercadería, “Tony” destacó que “todavía no se notó, pero desde el año pasado hay demoras en las entregas, de ropa y calzado 35 y 40 días”.

Las medidas