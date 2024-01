El Gobierno alcanzó su primer acuerdo con el FMI: desembolso de U$S 4.650 millones y fuerte ajuste

Caputo aclaró que no es un acuerdo nuevo sino que se reflotó el anterior por incumplimiento de metas. "Requería mayor compromiso para compensar la pérdida de credibilidad" y señaló como pasos a seguir una evaluación del FMI de nuevas metas. "Sujeto a aprobación está el desembolso de unos 4.700 millones de dólares" que aclaró que "no es plata nueva sino para pagar vencimientos de capital ocurridos en diciembre, que se hicieron con plata de la Corporación Andina de Fomento, y los que vendrán hasta abril".

En cuanto al plan previsto para afrontar el ajuste propuesto al FMI para avanzar en esta negociación manifestó confianza en contenidos de la Ley Ómnibus en tratamiento por el Congreso de la Nación y aclaró que en caso que se pueda aprobar "habrá que extremar los recursos" para alcanzar los objetivos postulados. "La ley sienta las bases para la reconstrucción del país", describió el funcionario y dijo que si no pasa el voto de diputados y senadores "vendrán medidas más duras".

"La fórmula actual para los jubilados no funciona, no los protege", dijo Caputo sobre este otro punto que genera inquietud sobre impacto de las medidas económicas en marcha. Pidió no quedarse en "relatos políticos" y aseguró que "no se va a permitir que caiga el poder adquisitivo" de los haberes previsionales.

Asimismo, el equipo del Fondo que visitó al país, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, remarcó que "en este contexto, el Presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto".

En esta línea, el comunicado del FMI también manifestó que "a medida que se implementan las políticas y se reconstruye la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.