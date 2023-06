El gobierno logró un financiamiento por casi mil millones de dólares

El gobierno consiguió este miércoles un financiamiento por casi mil millones de dólares por parte del Banco Mundial. Mas concretamente, el Directorio del Banco Mundial aprobó en las últimas horas tres operaciones por US$ 900 millones cuyos fondos serán destinados a apoyar iniciativas de desarrollo en todo el país. Mientras se espera cerrar un nuevo acuerdo con el FMI para los próximos seis meses, el ministro de Economía, llevó esta noticia que alivia las reservas del Banco Central a la cumbre de gabinete nacional que se desarrolló en la Casa Rosada.

Los proyectos aprobados por la institución multilateral son "Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables”, por US$ 400 millones; “Cobertura Universal Efectiva e Integración del Sistema Nacional de Salud”, por US$ 300 millones; e "Infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas”, por otros US$ 200 millones.