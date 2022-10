El nuevo sistema para importar con dólares propios que anunciará Sergio Massa

La instrumentación de esta medida es tal vez una de las más trascendentes de las anunciadas por Sergio Massa desde que llegó al ministerio de Economía no solo por lo novedosa sino porque se trata de una virtual eliminación del cepo cambiario para muchos sectores de la industria que no podían importar determinados insumos y materias primas ya que se habilitará un sistema de importaciones, una ventanilla especial donde por primera vez no intervendrá el BCRA y la importación no pasará por el mercado oficial de cambios lo que podría generar una especie de liberación de las importaciones al sector privado.

La idea original, de acuerdo a lo que pudo saber AHORA, pertenece al viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, quien en reuniones con empresarios afirmaba antes de llegar al gobierno que si los importadores querían importar bienes y servicios con dólares propios lo podían hacer.

Desde el equipo económico han manifestado en reiteradas oportunidades que la intención es cuidar las reservas internacionales del BCRA y de acuerdo a la opinión de algunos analistas consultados por AHORA una medida de este tipo apunta en esa dirección, ya que si el importador no logra la aprobación de ese ingreso de mercadería por falta de dólares puede ingresar ese bien utilizando el dólar financiero en lugar de acudir al mercado oficial a buscar esos dólares.

El mecanismo se llamará Sin Acceso porque el importador no deberá acceder al mercado único de cambios (MULC) y poder comprar esos dólares al valor oficial de 160 pesos. La gran novedad es que si el importador no acude al BCRA y utiliza sus propios dólares estará pagando sus importaciones a un dólar a valores de Dólar MEP o del Contado Con Liqui, casi un 100 por ciento más que el valor del dólar oficial. En el fondo esto implica una virtual devaluación del peso para el sector importador.

Esto significa que cualquier empresa o persona que quiera importar mercaderías lo podrá hacer sin ningún impedimento del gobierno pero deberá utilizar sus dólares atesorados en el país o el exterior y que estén blanqueados. Las empresas que no consigan la autorización de las SIRAS por parte de la secretaría de Comercio podrán ser autorizadas a importar esa mercadería sin ningún tipo de trabas como las que existen hasta ahora.

De acuerdo a lo que pudo saber AHORA de fuentes cercanas al equipo económico, cualquier empresa o persona podrá pagar esas importaciones a través de esa modalidad y luego ingresar ese mercadería con una aprobación que se conseguirá en forma automática. Por ese motivo habrá una nueva ventanilla que controlarán el BCRA y la AFIP que se dedicará a evaluar esas importaciones.

El dato relevante hoy para analizar el futuro cercano es el solido apoyo político que muestra Massa. El jueves pasado el oficialismo gracias a su accionar logró 180 votos en diputados para aprobar el “Proyecto de Presupuesto 2023” para que ahora pase a tratarse en senadores para su aprobación definitiva.

Cuando Massa asumió había un grave problema político por la peleas entre la vicepresidenta y el presidente, era muy difícil lograr la refinanciación de la deuda en pesos, el mercado cambiario estaba muy alterado, había dudas si el FMI aprobaría las metas del programa firmado por Martin Guzmán, las reservas internacionales habían llegado a un piso muy traumático y la inflación se dirigía sin dudas a los 3 dígitos anuales. Por ahora el problema por delante es tratar de bajar la inflación ya que el resto se ha podido llevar hacia adelante.

El último logro de Massa fue el anuncio de la reciente negociación con el Club De Paris donde se logró reducir un 50% la tasa de interés con una extensión de los plazos de pago hasta el 2028 y logrando una especie de alivio financiero del 15 % sobre el total de esa deuda de unos 2000 millones de dólares. Si hacemos un resumen desde la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía hace tres meses, se cumplen este lunes, el balance luce muy favorable para el ministro de Economía.