Electrodomésticos en tiempos de crisis: ahora nada se tira, todo se arregla

ELECTRODOMESTICOS, YA NO SE TIRAN AHORA SE REPARAN

"Antes de comprar, la gente siempre viene al service para ver si se lo podemos arreglar y evitar un gasto mayor", señaló en diálogo con Buenas Mañanas, el programa de Canal 8.

Entre los electrodomésticos chicos la mayor demanda de reparación se da en planchas, secadores de pelo, licuadoras y tostadoras, entre otros. "Hoy en una casa hay muchos electrodomésticos y el service es una alternativa mucho más económica que tener que ir a comprar uno nuevo. Hoy conviene reparar", afirmó Alejandro.

En su local no dan abasto y casi que ya no hay lugar para recibir más electrodomésticos. "Tenemos más de 100 microondas y unas 50 planchas. Hace muchísimo tiempo que no pasaba esto. El aluvión de trabajo es por una cuestión económica, sabemos que se va a cortar, no es real", sostuvo.

Por la crisis, hay clientes que dejan un electrodoméstico para reparar y una vez que está listo tardan en ir a retirarlo. ¿El motivo? No hay plata, como diría Milei. Alejandro no se sorprende: "Muchos van a venir recién cuando cobren el aguinaldo".