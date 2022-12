Exploración offshore: las condiciones que deben cumplir las empresas

image.png

El levantamiento de la cautelar llegó casi dos semanas después de que la petrolera noruega Equinor (que lidera el grupo adjudicatario de los bloques de exploración CAN 100, CAN 108 y CAN 115) decidiera dar de baja la contratación del buque BGP Prospector que iba a arribar al país para comenzar las tareas de relevamiento sísmico debido a la prolongada demora que arrastraba la definición de la causa judicial.