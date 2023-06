Flybondi cancela vuelos por las restricciones para acceder a dólares

La aerolínea low cost Flybondi informó que debido a la falta de autorización para girar pagos al exterior, no pudo cumplir con el pago del arrendamiento (leasing) de su flota y de otros servicios especializados que debe contratar en el exterior. Por esta razón, la low cost, que tiene su casa matriz en nuestro país, tendrá que cancelar 22 vuelos y reprogramar otros 10, tanto de destinos nacionales como internacionales, afectando así a más de 5.500 pasajeros.

Flybondi envió un comunicado a los afectados por esta situación, en el que explicó que, “por razones ajenas a la compañía” , tuvo que “realizar ajustes operativos” , que implican no solo implican “cambios de horario en vuelos” , sino también “dejar de operar una parte menor” de la flota.

“Flybondi, que viene realizando todas las acciones requeridas por los organismos, confía en que la situación se resuelva de forma favorable lo más pronto posible y que el proceso de aprobaciones tenga la agilidad y celeridad que la industria aerocomercial necesita para poder cumplir con los pasajeros y los proveedores”, explicaron en un comunicado.

Fuentes de la empresa indicaron que los tiempos de pago que tienen los servicios contratados, como el leasing de aviones, no corresponde con los tiempos que las autoridades demoran en analizar las autorizaciones. La compañía no descarta más cancelaciones y demoras en el servicio si la situación no se normaliza.

La mora en el pago obligó a la aerolínea a dejar en tierra y sin operar dos de sus aviones a partir del próximo miércoles 7 de junio. La medida incluye a 32 vuelos en total (22 cancelados y 10 reprogramados) y afectará a más de 5.500 pasajeros.

image.png

La aerolínea low cost tiene el 21% de mercado de vuelos domésticos en la Argentina y transporta más de 300.000 personas por mes. "Flybondi comenzó a operar hace más de 5 años, en los cuales ya transportó más de 7.800.000 millones de personas. Actualmente tiene 23 rutas operativas: 16 domésticas desde y hacia Buenos Aires, 4 interprovinciales y 3 internacionales a Brasil. Tiene un equipo de más de 1.300 colaboradores en todo el país y genera más de 21.500 empleos indirectos, colaborando con las economías locales y regionales", concluyó la low cost.

En abril de este año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio introdujeron modificaciones en los plazos de autorización de pagos de servicios al exterior. Desde entonces, las declaraciones juradas aprobadas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE) tienen un plazo de vigencia de 90 días corridos desde la fecha en la que haya adquirido ese estado.

Además, el Gobierno determinó que la información registrada es puesta a disposición de los organismos integrantes del Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), que podrán solicitar a la AFIP la inclusión de la información complementaria que consideren necesaria.

Según la normativa, los organismos involucrados deberán pronunciarse en un lapso no mayor a 60 días corridos a partir del registro en el SIRASE. Sin embargo, se advierte que los plazos pueden ampliarse en aquellos casos en los que algunas de las dependencias públicas intervinientes lo decidan.