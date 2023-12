Fuertes aumentos: "Hay clientes que dejan el producto en la caja porque no les alcanza la plata"

"Toda vez que se modifica el tipo de cambio aumentan los precios en las góndolas", dijo Gustavo Casciotti, titular de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) en diálogo con el noticiero de Canal 8.

"La semana pasada ya tuvimos aumentos de hasta 60% y hoy ya llegaron nuevas listas con incrementos de 60% en alimentos. Un producto que estaba 900 pesos hoy no baja de 1400 pesos. El arroz, por ejemplo, subió 80%. Es una situación compleja para el comerciante y un duro golpe al bolsillo del consumidor, al que se le pulveriza la capacidad de compra", agregó.

Casciotti contó que los clientes no dejan de sorprenderse por los fuertes aumentos, pese a que los argentinos están acostumbrados a convivir con la inflación, y hay quienes optan "por dejar el producto en la caja porque no les alcanza la plata o porque no están dispuestos a validar ese precio".

Ante el fin de los acuerdos de precios, los precios no paran de subir. "La postura de eliminar cualquier tipo de control sobre los formadores de precios ha sido la piedra libre... un espiral inflacionrio tal vez sin precedentes en el país", sostuvo Casciotti.