Guillermo Michel anunció que las pymes podrán traer repuestos por hasta US$3000 por año

El funcionario nacional enfatizó que todas las medidas que se lleva adelante el organismo que conduce tienen como premisa una orden del ministro Sergio Massa, para que los dólares “vayan a la producción y el trabajo y no a la timba financiera”

"Estamos trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la subfacturación de importaciones. Esto tiene un objetivo muy sencillo por parte aquellos operadores del comercio exterior que trabajan de manera irregular, que es no liquidar las divisas en nuestro país, y utilizarlas en el exterior y traerlas por otros mecanismos ilegales”, sintetizó Guillermo Michel como línea principal de acción. Esta tarea la enmarcó “en un una instrucción del ministro de Economía Sergio Massa, que es clara: cuidar los dólares para la producción y el trabajo, y no para a timba financiera. Nuestros controles tienen que ver con eso: proteger los dólares, fomentar el trabajo, el empleo, la industria nacional y no la timba financiera”, remarcó.

Cabe destacar que el pasado 23 de septiembre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había reducido de US$3000 a US$1000 el monto máximo que los argentinos podían gastar a la hora de ingresar mercadería privada al país mediante el régimen “puerta a puerta”.

“En el escenario económico actual y a fin de evitar la desnaturalización del régimen en trato, deviene necesario la actualización de los valores FOB vigentes para la mercadería”, mencionaba la Resolución 5260/2022, publicada en el Boletín Oficial. Así, el Gobierno implementaba un nuevo cepo del sistema courier, del que ahora vuelve atrás para las pymes, con el anuncio de Michel de hoy.

Dicha medida afectó las compras que se realizaron en plataformas como Amazon, Alibaba, Tiendamia, o en los sitios web de marcas que radican fuera del país y que ofrecen la opción de enviar los productos a la Argentina mediante correo privado. Antes, a comienzos de julio pasado, el Banco Central ya había prohibido que este tipo de compras se financien en cuotas.

Lo que dijeron De Mendiguren y Tombolini

En este 3° Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción también estuvieron presentes el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, y el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, consideró que la falta de dólares, las tasas de interés y la inflación son los tres principales problemas que enfrenta la economía en general y las pymes en particular.

https://twitter.com/dmvasco/status/1592696549876060161 Nuestra decisión política es que no se caiga el nivel de actividad. Por eso trabajamos con la producción y el trabajo para que Argentina dé el salto definitivo al desarrollo. Hoy en el tercer Congreso Industrial PyME que reúne a todos los sectores productivos. pic.twitter.com/gTp47pYg2M — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) November 16, 2022

El funcionario destacó que el gobierno en plena crisis de la pandemia decidió “no dejar que se caiga la industria, se dio moratoria, se planchó la tarifas y se pagaron los sueldos, lo que generó un costo pero permitió sobrevivir y crecer el año pasado 10,5 por ciento y este año más o menos un 6 por ciento”.

De Mendiguren remarcó que es el segundo año que el país genera dólares, por lo que con todas las dificultades, si se pasó lo peor, puede ser optimista en relación al futuro.

El dirigente empresarial recordó que “hace tres meses se vaticinaban las peores fatalidades, devaluaciones bruscas pero se hizo el esfuerzo y se estabilizó pero no como fin en sí mismo sino para premiar a la producción”.

image.png

“No nos gusta tener distintos tipos de cambio. En crisis hay transiciones camino a normalizar. Hay que acabar con el modelo de venderle al mundo lo que vale poco y comprarle lo que vale mucho”, explicó.

“Ni la devaluación ni el endeudamiento es el camino. El crédito sirve si es inversión si es para cambiar el modelo. Industrializar. Sino no sirve”, agregó.

Por su parte, el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, consideró que el dato de la inflación de octubre que se conoció “sigue siendo preocupante” y destacó que en el gobierno se está “trabajando en el marco macroeconómico” para frenar los aumentos, al disertar en el Tercer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.

image.png

En ese marco, destacó el lanzamiento del programa ‘Precios Justos’, cuyo despliegue se está realizando “en las góndolas de todo el país”. “Sin avanzar en la consolidación del frente fiscal y en la acumulación de reservas no hubiéramos podido avanzar en este programa”, detalló.

“Es un programa ancho y profundo, con 1.854 productos, 104 empresas, 18 cadenas de supermercados con 2200 puntos de venta y nueve cadenas mayoristas con 200 bocas de venta”, subrayó Tombolini.

https://twitter.com/matiastombolini/status/1592643416474603520 Participé del 3er Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción y expuse sobre la relación entre la producción, los insumos y los precios. pic.twitter.com/UUyk17sc7f — Matias Tombolini (@matiastombolini) November 15, 2022

Tombolini también valoró los cambios instrumentados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el control de las importaciones, y precisó que están trabajando para “construir certidumbre” con las empresas en materia de insumos difundidos.