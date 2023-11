Guillermo Mondino: "La dolarización con dólares prestados hay que descartarla"

Embed - Recorte mondino dolarización (para grupo ahora play)

"Es imposible que la Argentina tome prestado 30 mil millones de dólares para aplicar una dolarización. El Fondo no tiene una línea de crédito para una cosa así", agregó el ex secretario de Finanzas, ex jefe de Gabinete de Asesores Económicos del gabinete de Domingo Cavallo y actual profesor de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos.

"No hay ningún espacio para que el FMI te dé los dólares para dolarizar. Es inviable. No hay voluntad del Tesoro, ni de la Reserva Federal ni del Fondo", opinó.