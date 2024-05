Hot Sale 2024: las mejores promociones y descuentos para aprovechar el evento

image.png

En esta edición las ofertas del Hot Sale estarán ordenadas en secciones:

MegaOfertas: más de 15.000 productos en esta sección tendrán importantes descuentos. Entre los beneficios más destacados, se encuentran las promociones 2x1, grandes descuentos, reintegros de hasta un 30% y la posibilidad de abonar hasta en hasta 18 cuotas en una amplia variedad de productos y servicios.

más de 15.000 productos en esta sección tendrán importantes descuentos. Entre los beneficios más destacados, se encuentran las promociones 2x1, grandes descuentos, reintegros de hasta un 30% y la posibilidad de abonar hasta en hasta 18 cuotas en una amplia variedad de productos y servicios. MegaOfertas top estrella: como en la edición anterior, se podrán ver productos participantes con ofertas destacadas y no solo los logos de sus marcas. De esta forma, podrán comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas.

como en la edición anterior, se podrán ver productos participantes con ofertas destacadas y no solo los logos de sus marcas. De esta forma, podrán comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas. MegaOfertas Bomba: se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías de 12 a 13 y en la Noche Bomba de 20 a 22, en los tres días.

se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías de 12 a 13 y en la Noche Bomba de 20 a 22, en los tres días. Más clickeados: un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

un ranking de los productos más populares entre los usuarios. Filtros: para comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen, orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

para comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen, orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros. Novedades 2024: habrá una página inicial con beneficios financieros en donde se mostrará, según el medio de pago que se seleccione, qué marcas ofrecen cuotas sin interés o reintegro.

Las promociones y descuentos que ofrecen los bancos:

MODO, que ya cuenta con más de 17 millones de usuarios, ofrecerá un 20% de reintegro en las tiendas online que cobren con esta billetera virtual, además de un 10% de reintegro adicional en las tiendas oficiales del Hot Sale. El tope de reintegro será de $20.000. Estos beneficios también son acumulables con otras promociones bancarias y se puede financiar en hasta 18 cuotas en tiendas seleccionadas.

Por su parte, el Banco Nación ofrece una amplia gama de productos en cuotas sin interés en “Tienda BNA+” y “BNA Viajes”, además de acceso a pasajes aéreos con financiación sin recargo en la plataforma de Aerolíneas Argentinas.

En el caso de “Tienda BNA+” se podrán adquirir televisores, celulares, computadoras, videojuegos, electrodomésticos, muebles, herramientas, bicicletas, monopatines, productos de belleza, cuidado personal, y mucho más, con financiación de 6, 12, 18 y 24 cuotas sin interés, utilizando las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA, y un 10% de reintegro (con tope de $10.000 por producto adquirido) pagando con MODO.

En “BNA Viajes” habrá 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del BNA, y abonando con MODO, se puede obtener un 10% de reintegro (con tope de $10.000 por compra).

Para los pagos que se realicen con “MODO BNA+” se obtendrán descuentos de hasta un 30% abonando con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard de la entidad.

A estas promociones se suma la posibilidad de adquirir vuelos de Aerolíneas Argentinas, el 14 y 15 de mayo, con 12 cuotas sin interés en destinos nacionales (viajando en cualquier fecha).

En tanto, los clientes de Naranja X podrán acceder a las siguientes promociones, beneficios y descuentos utilizando la tarjeta de crédito:

TECNO Y ELECTRO : Hasta 12 cuotas, cero interés

: Hasta 12 cuotas, cero interés DEPORTE: Hasta 12, cuotas, cero interés

Hasta 12, cuotas, cero interés INDUMENTARIA Y CALZADO: Hasta 5 cuotas, cero interés

Hasta 5 cuotas, cero interés HOGAR Y DECO: Hasta 12 cuotas, cero interés

Hasta 12 cuotas, cero interés SALUD Y BELLEZA: Hasta 12 cuotas, cero interés

Hasta 12 cuotas, cero interés VIAJES: Hasta 6 cuotas, cero interés

Además, desde la entidad detallaron que habrá 12 cuotas sin interés para paquetes, hoteles y actividades por Argentina y 6 cuotas cero interés en vuelos domésticos con Aerolíneas Argentinas. Los descuentos serán: hoteles hasta 70% OFF, actividades hasta 50% OFF, alquileres Vacacionales hasta 35% OFF, paquetes hasta 25% OFF, alquiler de autos hasta 15% OFF y semana Palladium hasta 50% OFF. Tendrán vigente desde el 15 al 23 de mayo.

Como extra, otorgarán un cupón de regalo con el código HOTSALENX de $100.000 para todos los paquetes domésticos (mínimo de compra $500.000, cantidad de cupones 44).

Del 13 al 19 de mayo, Banco Galicia propone PRECIOsos con beneficios en rubros del banco (como préstamos, inversiones, asistencias, y otros); en viajes; y en Tienda Galicia.

Por otro lado, el Banco Macro ofrece todos los días desde el 13 al 19 de mayo, pagando con MODO y tarjetas de débito y crédito, hasta un 20% de ahorro con un tope de $ 15.000 por cliente en tiendas on-line y si es una tienda oficial de Hot Sale habrá un 10% de ahorro adicional con una devolución de hasta $ 5.000. Además, con Macro Premia y en BMA Premia los clientes tendrán hasta 12 cuotas sin interés, que se suman a los descuentos vigentes. Del 13 al 19 de mayo, pagando con tarjetas de crédito de la entidad se podrá pagar en 9 cuotas sin interés en productos seleccionados en Frávega, Megatone, Musimundo, Pardo, tienda Newsan y Xiaomi. Es exclusivo en compras on-line.

Por último, Banco Comafi ofrecerá 12 cuotas sin interés los días 13, 14 y 15 de Mayo en Tienda Comafi y 12 cuotas sin interés en Assist Card toda esa semana.