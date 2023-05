Inflación sin freno: porque los minoristas de Mar del Plata lo sufren por partida doble

El aumento interanual del conjunto de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 115%. Se trata del rubro de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el que más afecta a los sectores vulnerables que destinan casi la totalidad de sus ingresos a cubrir la canasta básica alimentaria.

Por este motivo,Ahora Mar del Plata, se comunicó con el presidente de Apyme Mar del Plata, Gustavo Casciotti, para consultarle al respecto.

En principio, declaró: “El aumento de los precios viene siendo una constante, la inflación de marzo hizo tracción en el índice. Esto afecta a los sectores más vulnerables” y agregó “esto se vio reflejado principalmente en los productos estacionales como la verdura (legumbres, tubérculos), lácteos y huevos”.

En la misma línea, mencionó: “La pequeña y mediana empresa padece la inflación por partida doble porque el cliente en general tiende a comprar menos porque sus ingresos no tienen el mismo rimo de crecimiento que los valores de los productos”.

Y cerró: “Precios Justos ha generado distorsiones, es únicamente aplicable para las grandes cadenas de supermercados, no así para los comercios de cercanías”.

Los crudos números de los aumentos en Mar del Plata

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) realizó un relevamiento de precios de los 57 productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en los comercios de cercanía de Mar del Plata y Batán, que mensualmente realiza el Isepci. El mismo arrojó como resultado que en abril, el aumento fue de un 8,5% en comparación al mes de marzo.

Según el relevamiento mensual del Índice Barrial de Precios (IBP) que realiza el Isepci en 130 comercios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batán, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) alcanzó a nivel local, en el cuarto mes del año 2023, los 80.119 pesos. De esta manera, una familia de dos adultos/as y dos hijos/as que en abril de 2022 necesitaba 36.730 pesos para cubrir sus alimentos indispensables, un año después precisa 43.389 más para el mismo fin, lo que configura un incremento interanual de más del 118,3%.

Por su parte, el director del Isepci en Mar del Plata, Rodrigo Blanco, completó la información: “El incremento de las Canastas Básicas en el primer cuatrimestre de 2023 (40,7% en alimentos y 36% en Canasta Básica Total) es el más alto de los últimos cinco años, lo que habla de una aceleración inflacionaria, que, por ahora, no encuentra freno. En el mismo lapso la pobreza no baja e incluso crece la indigencia, o sea que hay más familias que no tienen recursos suficientes para alimentarse adecuadamente.”

Los aumentos de abril, agregados a los que se vienen produciendo desde diciembre pasado, suman una suba de 40,7% para el primer cuatrimestre de 2023. En abril todos los rubros reflejaron un aumento similar: Almacén (8,7%), Carnes (8%), mientras que las Frutas y Verduras subieron 8,5%. En el cuatrimestre las carnes aumentaron 52%, las frutas y verduras 46%, y los productos de almacén 31,5%.

En particular, los aumentos mensuales más destacados fueron en el rubro Carnicería que registró subas en el pescado (17%) y el pollo (39%). Del rubro Almacén los productos que más aumentaron fueron el arroz (25%), manteca (19%), fideos (17%), leche (14%), aceite (9%). Y en Verdulería subieron fuertemente el tomate (50%), naranja (25%) y huevos (16%).

Rodrigo Blanco, también referente de Libres del Sur en la ciudad, y recientemente lanzado como precandidato a la intendencia de General Pueyrredon, analizó: “como venimos diciendo y demostrando permanentemente, el aumento incesante de los precios de los productos de consumo básico, no tienen correlato en el incremento de las remuneraciones salariales, jubilaciones, asignaciones sociales, sobre todo de los/as que perciben las mínimas. La consecuencia directa es el sostenimiento desde años de la pobreza en niveles que rondan el 40% y la indigencia en torno al 8% del total de la población. En el primer semestre del 2019 la indigencia llegó al 7,7% en el promedio de todo el territorio nacional, y a partir de allí nunca bajó del 8%, alcanzando un pico de 10,7% en el primer semestre de 2021. Después de dos años de importante crecimiento post pandemia (10% en 2021, y 5% en 2022), en diciembre del año pasado la indigencia seguía clavada en más del 8%. La pobreza llegó a superar el 40% de los argentinos y argentinas en el año de la pandemia: en ese primer semestre alcanzó el 40,9% y subió al 42% en el segundo semestre. Pero en 2021, cuando la economía creció 10%, el descenso de la pobreza apenas bajó a 40,6% en el primer semestre y a 37,3% en el segundo. En 2021 mientras la economía siguió creciendo, la pobreza volvió a subir a un 39,2%”.

Complementariamente, Blanco se mostró preocupado por la situación de las familias cuyas viviendas en los barrios populares no cuentan con servicio público de gas natural: “Con el cambio de estación, y la aproximación de las temperaturas bajas, desde el Isepci también retomamos la medición de la garrafa. Así, obtuvimos que durante Abril en Mar del Plata y Batán la garrafa de 10Kg tuvo un valor promedio de $1860, con topes máximos de $2500. A su vez, el acumulado interanual arroja que la garrafa aumentó un 140%, pasando de costar $770, a sumar $1080 en un año”.

Frente a estos datos, Blanco analizó: “No encontramos que se aplique el descuento por zona fría en la garrafa aprobado por ley. Este incumplimiento continúa siendo una deuda pendiente del estado. Pero además los precios promedios y máximos que relevamos demuestran una vez más la falta de control estatal al superar largamente el monto de $1300 establecido como tope máximo por el gobierno”.

“Los aumentos continuos de los productos básicos del consumo de la población, en especial de los alimentos, hacen estragos sobre el poder adquisitivo de todas las familias, en particular de las de menores de recursos. No hay manera de trasladar la recuperación de la economía a los sectores más necesitados, sin que el estado intervenga en las cadenas de producción y comercialización de los productos de consumo básico de la población. Mientras las intervenciones del estado para regular y controlar a los grupos formadores de precios autodenominados “el mercado” sean una formalidad, y los discursos de los funcionarios no se traduzcan en acciones concretas, el ajuste de cuentas –vía inflación- sobre los ingresos de las mayorías populares, seguirá siendo la variable privilegiada de los grupos económicos concentrados para mantener sus niveles de ganancias extraordinarios, aun en esta época de crisis” concluyó Blanco.