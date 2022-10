El periodista y economista Maximiliano Montenegro analizó en AHORA los datos informados por el Ministerio de Economía en torno al dólar soja , que fueron comunicados por Sergio Massa . Señaló, asimismo, que se vienen meses "difíciles" en materia de acceso a divisas y dijo que la inflación no muestra señales de desaceleración .

Maximiliano Montenegro Inflación: "No estamos viendo señales de desaceleración"

"El gobierno, según los números del ministro, acumuló reservas y la liquidación fue de 8.100 millones de dólares. El balance es positivo, porque le permite incrementar la meta de reservas y puede mostrar un nivel mínimo que no tenía tres meses atras. De igual modo, la situación es compleja porque Massa ha dicho que va a cuidar esos dólares. Por ende, se vienen cinco meses de sequía, porque la oferta recién será importante en marzo, cuando sea la cosecha de soja ", explicó Montenegro. Y agregó: "El lunes Massa anunaciará el nuevo esquema de control de importaciones. Empieza a haber problemas de oferta por faltaantes de insumos y el riesgo es que esos sectores tengan que hacer suspensiones por ausencia de insumos. Va a estar muy difícil el acceso al dólar para importaciones. Habrá empresas con prioridad, para que no caigan en default comercial, pero van a ser meses complicados y habrá una discusión con los industriales seguramente ".

En cuanto a la inflación, el economista apuntó que el Banco Central relevó un 7,3% de variación de precios en septiembre, con más del 8% en el rubro Alimentos: "Es un número muy malo. De cumplirse, serían tres meses consecutivos de 7%. Si esto se anualiza da un 125%. No quiere decir que sea así, pero es el ritmo en el que crece. Debe desacelerarse al 6% desde octubre a diciembre para que cierre al 100%, cuando la paritaria más alta, la de los bancarios, cerró en el 94%. Esa negociación, incluso, va a quedar por abajo. Lo mismo con los trabajadores de los neumáticos, que generó tanto ruido. Se destrabó una situación muy crítica y se cerró una paritaria del 66% para 2021-2022 y un 73% para 2022-2023. Seguramente también quede por abajo".

Para cerrar, el especialista apuntó: "No estamos viendo señales de desaceleración de la inflación. Se está haciendo correctamente lo macro, pero si este ritmo de 7% no cede en octubre, deberá pasar a otro plan, a una política más agresiva. Tiene que bajar al 5% o menos para no tener males mayores".