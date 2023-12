La quita de subsidios al transporte y la energía comenzaría a regir a partir del 1 de enero

Economía Fuertes aumentos: "Hay clientes que dejan el producto en la caja porque no les alcanza la plata"

image.png

Adorni sostuvo además que las medidas anunciadas por el ministro de Economía “eran inevitables para evitar una catástrofe”, y afirmó que el objetivo es “el equilibrio de las cuentas públicas”.

El funcionario justificó las nuevas decisiones económicas en base a "la herencia recibida" por la gestión de Alberto Fernández. En esta línea, dijo que el gobierno anterior "no ha dejado un paciente con dolor de muelas, sino un paciente a punto de morirse".

"Las medidas no son las que soñamos ni las que pensamos", aclaró Adorni al tiempo que argumentó: "Les recuerdo que hace 72 horas que el presidente de Argentina es Javier Milei".

"Lo que vimos ayer fue el puntapié para el plan de reformas estructurales que tenemos pensado para los próximos años", aclaró Adorni. "Estas medidas son el telón de lo que viene, que se va a conocer en las próximas semanas", sostuvo el portavoz y remató: "Conociendo a Milei podemos decir que serán realmente profundas".

Al respecto, Adorni aseguró que "vamos a actuar sobre el problema estructural de la Argentina. Nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles. Si no te creen nada es posible", remarcó.

Por último, consultado sobre eventuales cambios en los ajustes de las jubilaciones, dijo que se busca terminar "con un esquema que ha convertido al jubilado en una persona con necesidades" y que "claramente el objetivo es mejorarlas" porque debido a la inflación "los jubilados iban a seguir perdiendo".

image.png

Preocupación por las medidas

Estas decisiones han generado una fuerte preocupación, especialmente en el sector del transporte, dado que el boleto actual, que se mantiene en 59 pesos, podría experimentar un aumento sustancial, temiéndose que supere los 550 pesos con la eliminación de los subsidios. La incertidumbre sobre el impacto en el bolsillo de todos se mantiene a la espera de más detalles sobre la implementación de estas medidas.