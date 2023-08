Lanzarán un bono para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores

En ese marco, tras ser consultado sobre la pérdida de poder adquisitivo provocada por las alzas de precios, el ministro de Economía, Sergio Massa confirmó en una entrevista que "va a haber una suma fija para los trabajadores".

Por otro lado, el Gobierno anunció días atrás el pago de tres bonos para jubilados y pensionados que cobran un haber mínimo durante septiembre, octubre y noviembre a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y un aumento establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria del 23,29%.

Este aumento, también impactará en los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignaciones Familiares.

Sergio Massa confirmó un bono con suma fija para trabajadores

Por el momento, el único dato confirmado es que se entregará un bono suma fija" para los trabajadores en blanco, una suba de la asignación por hijo y un bono extra para jubilados y pensionados.

Suma fija para trabajadores: todos los detalles

¿Quiénes pueden cobrar?

En el caso de confirmarse, podrían cobrar el bono los trabajadores de los sectores público y privado con ingresos bajos.

Requisito para cobrar el bono para trabajadores

Aunque por el momento no se confirmaron los detalles, la suma fija tendría como requisito un tope de ingresos. Según indicaron a BAE Negocios, la Casa Rosada apuntaría a que los haberes tengan un piso de $232.000.

Bono para trabajadores: fecha de cobro

El ministro Sergio Massa no confirmó la fecha de cobro de la suma fija para trabajadores. Aseguró que el pago no será en agosto, pero prefirió no dar detalles para que "no se generen falsas expectativas".