Las medidas del Gobierno que buscan reactivar el consumo

El Gobierno puso en marcha una serie de medidas que buscan recomponer los ingresos de los argentinos, para así poder fomentar el consumo en un contexto inflacionario que no da respiro y que en octubre sigue firme en un piso de 6%.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a partir próximo mes se elevará el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a $330.000, y también confirmó un refuerzo alimentario de $45.000 que se abonará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre adultos de entre 18 y 64 años que no tienen otros ingresos. La inscripción para recibir ese beneficio se inicia el próximo lunes 24 de octubre y estará abierta por 15 días.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1582467050903343104 Para mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores vamos a elevar el piso del Impuesto a las Ganancias desde noviembre a $330 mil. Esto permite llevar Alivio Fiscal a 380.000 trabajadores y trabajadoras que dejaran de pagar el impuesto en los últimos meses del año. — Sergio Massa (@SergioMassa) October 18, 2022

https://twitter.com/SergioMassa/status/1583163695802130432 Con la Directora Ejecutiva de ANSES @FerRaverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre. pic.twitter.com/OZ0Gr96c47 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 20, 2022

Además, se lanzó el programa Ahora 30 para comprar televisores con tecnología 4K, aires acondicionados de bajo consumo, celulares, heladeras y lavarropas a 30 cuotas con una tasa de interés de 48%, que es la mitad de la actual en el sistema financiero.

El plan Ahora 30 entró en vigencia este viernes con la publicación de los requisitos en el Boletín Oficial y regirá hasta el de diciembre, en tanto que en noviembre se pondrán en marcha el programa Ahora 42 destinado a los jubilados.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1584684548931039233 Junto al Secretario de Comercio @MatiasTombolini y a @MInsaurralde lanzamos #Ahora30, un programa federal que permite comprar electrodomésticos de fabricación nacional en hasta 30 cuotas fijas, cuidando el consumo y fortaleciendo el poder de compra de las y los argentinos. pic.twitter.com/yNUcUYSE3r — Sergio Massa (@SergioMassa) October 24, 2022

Muchos economistas se preguntan que impacto tendrán todas estas medidas en el consumo que, según proyectan, cerrará el año con una fuerte desaceleración en relación a 2021.

¿Qué efectos tendrá el Ahora 30 en el consumo?

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, juzgó que "todas estas medidas son maquillaje para tapar un poco el golpe", y sostuvo que "no te mueve el amperímetro del consumo".

"Hay una caída importante en el ingreso de las familias que venía creciendo casi al 10% interanual y en el tercer trimestre creció solo 2%" indicó el economista por lo que prevé que el plan Ahora 30 "puede mejorar temporariamente las ventas, pero el impacto no creo que sea muy significativo, no me cambia los números".

En sintonía, Federico Moll, economista de Ecolatina, afirmó que "este tipo de planes puede impulsar marginalmente el consumo de ciertos grupos de bienes, pero eso no va a cambiar la dinámica macro"

"El consumo de electrodomésticos es marginal en la estructura de gasto de los hogares y su crecimiento no va a revertir la mala performance de otros sectores como consumo masivo. No hay políticas microeconómicas que compensen una macroeconomía en la que el crecimiento del ingreso no es posible", planteó.

Por su parte, Isaías Marini, economista de EconViews consideró que "es probable que las medidas anunciadas por el Gobierno tengan un efecto parcial sobre el consumo, pero no creemos que logren un cambio de tendencia"

Así, Marini prevé que Ahora 30 "seguramente impulsará la adquisición de televisores principalmente por el comienzo del mundial, y permitirá una recuperación en el rubro electrodomésticos, cuyas ventas vienen en declinación desde hace unos meses". Y precisó que "el número ventas de electrodomésticos en bajo el programa Ahora 12 cayó en julio 6% y un 32% en agosto".

La inflación afecta directamente en el consumo

La economista Natalia Motyl evaluó que "en un contexto en el que estimamos una inflación anual cerca del 110% cualquier política para impulsar el consumo doméstico es efectiva".

"Hoy los argentinos tienen dos opciones, ante la escalada inflacionaria: buscar un sustituto del peso- el dólar- o tratar de deshacerse de los pesos demandando más bienes y servicios", subrayó.

En ese sentido, Motyl afirmó que "las mayores restricciones cambiarias vuelven difícil refugiarse en el dólar" mientras que "con incentivos tan atractivos de tasas reales negativas y congelamiento de precios, muchos intentaran volcarse al consumo" aunque alertó que "el peligro es que eso termine por presionar aún más el nivel general de precios.

De igual mirada, Claudio Caprarulo, director de Analytica destacó que "las medidas buscan contener una dinámica que ya se ve en los números de caída en el consumo principalmente por el aumento de la tasa de inflación que no permite la recomposición del poder de compra de las familias".

Según el economista, "hasta que no se logre un descenso sostenido de la inflación es muy difícil que el consumo se pueda recuperar".

Cuales son las causas del deterioro del consumo

Menescaldi puntualizó que el nivel de consumo "está 6,2% por debajo del pico registrado en el cuarto trimestre de 2017", y lo adjudicó fundamentalmente a que "los ingresos de las familias están muy por debajo de 2017 dado que los salarios en términos reales cayeron 20%, y a la par la rentabilidad de las empresas sigue siendo muy elevada".

Marini coincidió en que "la caída de los ingresos reales es la causa principal, pero la suba de tasas de interés encarece la financiación en cuotas y eso también tiene un efecto retractivo sobre el consumo".

Con la misma lectura, el economista Federico Glustein destacó que "el impulso de principios de año con un crecimiento imponente del consumo va mermando principalmente por la caída del salario real que es notoria, sobre todo en los no registrados, mientras que la inercia inflacionaria y las altas tasas de interés frenan el consumo general".

Las perspectivas de diferentes economistas sobre el consumo en 2023

Según el diagnóstico de varios economistas el consumo no será un motor en 2023 a pesar de ser un año muy especial debido a las elecciones presidenciales que se celebrarán.

Menescaldi proyecta que el consumo privado cerrará este año con un crecimiento de 7,1% interanual, lo que muestra una desaceleración frente a la suba de 10,4% de 2021, y estimó que en 2023 caerá 2,1%. Al respecto, explicó que "las perspectivas de consumo no van a ser mejores que las actuales porque vas a tener menos oferta por la restricción para importaciones, y eso va a la par de que el empresario suba el precio".

Asimismo, Marini prevé que por el fuerte arrastre estadístico de la primera mitad del año, esperamos que el consumo cierre el año con un crecimiento promedio de 7%, pero en un escenario optimista estimamos que en 2023 crezca apenas un 0,9%", ya que "no contará con un arrastre estadístico positivo como el este año", y remarcó que "es un escenario optimista que contempla un esfuerzo para reactivar el consumo, pero el límite lo pone la inflación, y no hay un plan serio para bajarla; aún así, cualquier plan de estabilización es contractivo en el corto plazo", fundamentó.

Por su parte, Berasategui comentó que calculan que este año "el consumo privado crecería al 6,8% interanual, y el público un 5,5%, y para 2023 esperamos que ambos crezcan en torno al 2% interanual". Motyl también proyecta para 2023 un expansión del consumo de 2% interanual. Según su visión, el consumo "dependerá de las expectativas que tengan los argentinos a futuro".