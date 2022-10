Las preocupaciones de los empresarios en IDEA

Tal como viene ocurriendo en los últimos años, el objetivo de los organizadores del Coloquio de IDEA fue evitar tocar la coyuntura en el armado del programa, pero las complicaciones en materia de aumentos de precios, atraso de tipo de cambio, falta de dólares para importar y suba de costos hacen imposible no hablar del actual momento político y económico.

Los pasillos del coloquio suelen ser un hervidero de preocupaciones, y esta vez no fue la excepción, más allá de las renovadas expectativas que generó en el mundo corporativo la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda, hay muchas preocupaciones en los hombres de negocios.

La apertura del 58° Coloquio de IDEA estaba programada para las 18, pero los empresarios llegaron antes al evento realizado en el hotel Sheraton de Mar del Plata, en donde aprovecharon el tiempo para encontrarse con colegas e intercambiar opiniones y visiones sobre la realidad argentina actual.

La preocupación de los empresarios sobre la situación del país

En la apertura, Daniel Herrero, presidente del Coloquio, hizo foco en la idea de buscar consensos básicos para poder crecer y generar reglas claras, un pedido recurrente de los empresarios del foro. “Estamos en una condición de potencia latente maltratada por una espiral de crisis recurrentes. Pasamos del éxito absoluto a la frase de que estamos condenados al fracaso”, dijo.

Habló de una antigua técnica japonesa llamada kintsugi, para reparar cerámica rota. “Enseña que ante los errores hay que sobreponerse y sobrellevar las cicatrices”, aseguró.

“Este año, en lugar de generar reclamos, venimos con muchas propuestas para debatir y generar ideas. El diálogo es clave para generar los consensos necesarios, y para eso hay que ceder, sacarnos los preconceptos del otro”, señaló el gerente general de Ledesma y director de IDEA, Javier Goñi. Pero dijo que le preocupa la inflación y la falta de dólares porque ello implica un freno en la economía. “A la gente le cuesta más llegar a fin de mes, a las compañías nos suben los costos y no siempre podemos trasladar a precios. Empezamos a ver cierto amesetamiento de la actividad”, sostuvo el empresario.

En cuanto a los nuevos tipos de cambio anunciados para evitar la salida de divisas por el turismo, los consumos con tarjeta y los recitales, Goñi planteó que “van en la dirección correcta” porque “hay que asegurar los dólares para la industria”, pero se mostró con dudas sobre cómo evolucionará la disponibilidad de divisas a partir del fin del dólar soja, que tan bien funcionó durante septiembre (el BCRA logró acumular USD 5.000 millones).

El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt fue tajante con la situación económica: “La complejidad que vive la Argentina es muy grande. Es un paciente que está muy grave, y sobre esa realidad se está trabajando. No se pueden esperar soluciones mágicas. Los dólares no están. El tipo de cambio oficial quedó segmentado para muy pequeñas operaciones”.

A su vez, el CEO de una importante firma de retail se mostró preocupado por la evolución del consumo, ya que comenzaron el año con un buen ratio de consumo versus inflación y con el correr de los meses la suba de precios crece a un ritmo superior a la demanda. “En unidades estamos levemente positivos, pero el ticket promedio bajó. Por eso es clave crecer más en volumen, y algunas categorías se empezaron a caer por falta de financiamiento”, precisó el empresario.

Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) también admitieron que la actividad ya está complicada por la falta de dólares y que la expectativa hoy es ver cómo funciona el nuevo sistema para autorizar importaciones. “Peor de lo que pasó a fines de junio no creo que sea. Lo que no sabemos es si será suficiente para satisfacer la demanda”, dijeron las fuentes.

Sobre el Coloquio de IDEA

En 2022, el Coloquio regresa a la presencialidad plena en la ciudad de Mar del Plata con propuestas concretas y enriquecidas en base al diálogo con otros actores involucrados. Las propuestas este año se centrarán en cinco ejes: empleo, educación, finanzas públicas, inserción de Argentina en el mundo y reglas de juego.

Las personas que ocupan posiciones de liderazgo en los diferentes sectores, deben estar dispuestos a ceder para que el país alcance un sendero de desarrollo sostenido. Los problemas del país (pobreza, inflación, crisis educativa, inseguridad jurídica, etc.) no se solucionan simplemente sentándose a una mesa a conversar. Dialogar y consensuar es necesario, pero no suficiente. Administrar las pujas de intereses exige ceder.

Desde IDEA sostienen que la negociación no puede ser a expensas de los más vulnerables. Hay que construir soluciones colectivas que obliguen a ceder. Se suele decir que “Argentina es un país en el que, si te vas de viaje 20 días, cuando volvés cambió todo, y si te vas de viaje 20 años, cuando volvés, no cambió nada”. Hay salir de eso.